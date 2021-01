1 Ocak Cuma hutbesi konusu nedir? Diyanet 1 Ocak 2021 Cuma hutbesi metni

Yeni yılın ilk Cuma hutbesi Diyanet tarafından yayınlandı. Her hafta farklı konu ve içeriklerde olan Cuma hutbeleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Müslümanlar yeni yılın ilk gününde bir Cuma daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Koronavirüs gölgesinde cuma namazı için camiye gidecek olan vatandaşlar, her hafta farklı bir konuyu ele alan Cuma hutbesi konusu nedir sorusunu araştırıyor.

Hutbeler, imam tarafından okunan dua ya da öğütler olarak adlandırılır. 1 Ocak 2021 Cuma hutbesi konusu Diyanet İşleri tarafından duyuruldu.

Bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir, İşte 1 Ocak 2021 Cuma hutbesi konusu ve içeriği...

1 OCAK CUMA HUTBESİ KONUSU NEDİR?

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Müslümanlar 2021 yılının sağlıklı, mutlu ve huzurlu geçmesi bugün Cuma namazında duaya duracak.

Diyanet İşleri'nden ise yeni yıla özel anlamlı bir hutbe yayınlandı.

Ahirete hazırlık olması bakımından muhasebesini yapması gereken üç temel zaman diliminin hatırlatıldığı hutbede geleceğin nasıl inşâ edilmesi gerektiği hatırlatıldı.

CUMA HUTBESİ 1 OCAK 2021

"MUHTEREM MÜSLÜMANLAR!

Ömür takviminden her gün bir yaprak daha eksilirken, her geçen yıl, bizi Rabbimizin huzurundaki hesap gününe biraz daha yaklaştırıyor. Hayat sermayemiz azalırken, ahirette hayretler içinde okuyacağımız ve karşılığını göreceğimiz amel defterlerimiz kabarıyor.

AZİZ MÜMİNLER

Geçen yıllarımızın muhasebesini yapalım. Nefsimizi hesaba çekip kendimizle yüzleşelim. Hata ve günahlardan vazgeçip tövbe edelim. Rabbimize, kendimize, ailemize ve tüm mahlûkata karşı sorumluluklarımızı hatırlayalım. Zira Cenâb-ı Hak Kur’an-ı Kerim’de bizi şöyle uyarıyor: “Ey iman edenler! Allah’a itaatsizlikten sakının. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın!”1

KIYMETLİ MÜSLÜMANLAR

Gelecek günlerimizi Allah’ın rızası doğrultusunda planlayalım. Dünyevî heves ve arzuların peşinden hırsla koşarken ahiretimizi heba etmeyelim. Aldığımız her kararın, söylediğimiz her sözün, işlediğimiz her davranışın Yüce Allah tarafından görüldüğünü, duyulduğunu, bilindiğini ve bütün bunlardan hesaba çekileceğimizi unutmayalım.

DEĞERLİ MÜMİNLER

Resûl-i Ekrem (s.a.s) bir hadisinde şöyle buyurur: “Allah, sadece samimi bir şekilde ve kendi rızası gözetilerek yapılan amelleri kabul eder.”2 O halde, samimiyetle Rabbimize yönelelim. Amel defterlerimizin ibadet ve iyilikle dolacağı bir ömür geçirme kararlılığında olalım. Salgınla imtihanda olduğumuz bu zor günlerde umudumuzu, inancımızı, gayretimizi, birbirimize olan güvenimizi ve desteğimizi daima canlı tutalım."