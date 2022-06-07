Terörle mücadelede gelinen son noktayı aktaran Milli Savunma Bakanlığı 2015’ten bugüne kadar Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil 34.950 teröristin öldürüldüğünü aktardı.

Milli Savunma Bakanlığı, faaliyetlerine ve terörle mücadeleye ilişkin İzmir EFES 2022 Tatbikatı'nın gerçekleştirildiği bölgede, basın değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda 1 Ocak itibarıyla Irak'ın kuzeyinde, 38'i büyük, 142'si orta çaplı olmak üzere 180 operasyon gerçekleştirilerek 425 teröristin öldürüldüğü aktarıldı.

2015'ten bu yana 34.950 terörist öldürüldü

Toplatının geri kalanındaki açıklamalar ise şu şekilde;

"24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil 34.950 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

MSB: 2015'ten bu yana 34.950 terörist öldürüldü VİDEO



Pençe serisi operasyonunda toplam 1.130 terörist

Pençe Serisi operasyonlar kapsamında bugüne kadar 195’i Pençe-Kilit Opersayonu’nda olmak üzere toplam 1.130 terörist etkisiz hâle getirildi."

2022 yılınıda İran sınırından yasa dışı 39.177 kişinin geçişi engellendi

Hudut bölgelerindeki kaçakçılığın, yasa dışı geçişlerin ve düzensiz göçün engelllenmesi ve terörle mücadele etkinliğinin artırılması kapsamında alınan tedbirler ise, "Sınırlarımızda teknolojik vasıtalarla desteklenmiş fiziki güvenlik sistemleri tesis edilmekte, Hudut birliklerimizin imkân ve kabiliyetleri sürekli geliştirilerek sınır güvenliğinde etkin tedbirler alınmaktadır." şeklinde aktarıldı.

966'sı yakalandı

2022 yılında İran sınırından engellenen geçişleri aktaran Bakanlık, "İran sınırında 39.177 şahıs engellenmiş, 966 şahıs yakalanmıştır.

"Yakalanan 1.400 şahıstan 129'u FETÖ mensubu, 194'ü terörist"

Alınan ilave ve etkin tedbirler sayesinde 1 Nisan’dan bugüne kadar tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1.400 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 129’u FETÖ mensubu olmak üzere 194’ü teröristtir. 38.261 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir." ifadelerini kullandı.