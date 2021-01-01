1 Ocak Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 12 bin 203 kişinin testi pozitif çıktı. Salgın nedeniyle 212 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günün koronavirüs tablosunu açıkladı.

Açıklanan güncel tabloya göre bugün 12 bin 203 yeni vaka tespit edildi.

Tedavi altındaki 14 bin 110 kişi ise sağlığına kavuşurken 212 kişi yaşamını yitirdi.

Salgının başından bu yana ise toplamda 21 bin 93 kişi hayatını kaybetti.

"AKTİF VAKA SAYISI VE AĞIR HASTA SAYISI DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR"

Fahrettin Koca paylaşımını, "Bugün tespit edilen 1.908 hastamız var. Aktif vaka sayısı, ağır hasta sayısı düşmeye devam ediyor. Kayıplarımızda düşme eğilimi başladı. Ağır hasta sayısındaki azalışa bağlı olarak kayıplarımız azalacak. Salgının yıkıcı etkisinin azalacağına inanıyorum." notuyla yaptı.