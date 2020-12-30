1 Ocak'ta camiler açık olacak mı? Sokağa çıkma yasağında cuma namazı kılınacak mı?

1 Ocak'ta camiler açık olacak mı? Sokağa çıkma yasağında cuma namazı kılınacak mı?

Yılbaşı nedeniyle uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağı cuma namazı ile ilgili soru işaretleri oluşturdu. Yasağın olduğu gün cuma namazı kılınacak mı, 1 Ocak'ta camiler açık mı araştırılıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle yılbaşı öncesinde başlayacak ve 2021 yılının ilk 3 gününde devam edecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili detaylar vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor.

Vatandaşlar cuma gününe denk gelen 1 Ocak günü camilerde cuma namazının kılınıp kılınmayacağını araştırıyor.

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı. İşte detaylar..

1 OCAK'TA CAMİLER AÇIK MI?

Yeni koronavirüs tedbirleri camilerin durumuyla ilgili bir kısıtlama içermiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı korona virüsün yayılma tehlikesine karşı daha önceki haftalarda birtakım kısıtlamalara gitmişti.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son açıklama sonrası ise camilerin kapanmasına ilişkin herhangi bir kısıtlama getirilmedi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA CUMA NAMAZI KILINACAK MI?

İçişleri Bakanlığının internet sitesinde 2 Aralık'ta yayımlanan "Yeni Kısıtlama ve Tedbirler Genelgeleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular" bölümünde güncelleme yapıldı.

Buna göre, yılbaşı nedeniyle talepte yaşanacak yoğunluk da göz önünde bulundurularak ilk uygulaması 1-3 Ocak tarihlerinde olacak şekilde, sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı günlerde sadece çiçek satışı yapan iş yerleri 10.00-17.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecek.