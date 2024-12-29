1 Ocak'ta Galata'da Gazze yürüyüşü: Yüz binler İsrail'in katliamına 'dur' diyecek

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İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye bomba yağdırıyor...

Gazzeli masum vatandaşları öldüren İsrail, dünyanın ateşkes çağrısına ise sessiz kalıyor.

Kadın ve çocuk demeden masumları öldüren İsrail için en yüksek ses ise Türkiye'den geliyor.

İSRAİL'İN KATLİMANINA 'DUR' DENİLECEK

Geçen yıl olduğu gibi 2025'in ilk gününde de İsrail'in Filistin'deki "katliamına dur" demek için sivil toplum kuruluşları İstanbul'da bir araya gelecek.

Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eylemde, İsrail'in devam eden soykırımı protesto edilecek.

SABAH NAMAZININ ARDINDAN TARİHİ YÜRÜYÜŞ DÜZENLENECEK

Milli İrade Platformu'nun organize edeceği eylem sabah namazının ardından başlayacak.

Yüzlerce kişinin İstanbul'da Tarihi Yarımada'da bulunan camilerden namaz sonrası yürüyerek Galata Köprüsü'ne gelmesi planlanıyor.

PLATFORM ÜYELERİ ÇAĞRIDA BULUNDU

Türkiye'deki 308 Sivil Toplum Kuruluşunun (STK) bir araya gelerek oluşturduğu Milli İrade Platformu üyeleri basın toplantısı düzenledi.

Platformu üyeleri, "Dünyayı Uyandırıyoruz", "Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa" ve "Bir Güneş Doğuyor" sloganlarıyla 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eyleme katılım için ortak çağrıda bulundu.

"MAZLUMUN HAKKINI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Açıklamalarda bulunan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, mazlumların hakkını savunmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Filistin davasını gündemde tutmaya devam edeceklerinin altını çizen Erdoğan, şöyle konuştu:

İsrail'in Nazist, apartheid rejimini sürdürdüğü soykırımın sona ermesi için, Filistinli kardeşlerimizin özgürlüklerine kavuşmaları için, 2024 yılı boyunca nasıl sabah 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde yaptığımız etkinlikten itibaren çeşitli çalışmaların yapılmasını organize ettiysek, desteklediysek, daha çok ses yükseltilmesine vesile olmaya çalıştıysak, inşallah 2025 yılı boyunca da 1 Ocak sabahından itibaren sabah namazlarımızı kılıp hep birlikte Galata Köprüsü'nde çoluk çocuk, ailecek toplanıp pes etmeden sesimizi yükseltmeye, zalimin zulmünü haykırmaya, mazlumun hakkını savunmaya devam edeceğiz.

GEÇTİĞİMİZ 1 OCAK'TA DA DÜZENLENMİŞTİ

2024 yılının ilk gününde Gazze için Galata Köprüsü'nde düzenlenen yürüyüşe 250 binin üzerinde kişi katılmıştı.

Bu yıl katılımın daha da yüksek olması bekleniyor.