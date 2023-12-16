1 Ocak'tan bugüne kadar 2 bin 84 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 1 Ocak'tan bugüne kadar Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil 2 bin 84 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Türkiye içeride ve dışarıda düşmanlarıyla savaşmaya devam ediyor...

Teröristlerin inlerine giren ve paketleyen Mehmetçik, sınır bölgelerinde operasyonları aralıksız sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yıllık basın değerlendirme toplantısında konuştu.

"Teröre geçit verilmiyor"

Bakan Güler yapılan operasyonlar çerçevesinde terör örgütlerine geçit verilmediğini kaydetti.

2 bin 84 terörist etkisiz hale getirildi

Güler 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren yapılan operasyonlar sonucu 2 bin 84 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

"Sınırlarımızda kurulmak istenen terör koridoru parçalanmıştır"

Bakan Güler terörle mücadeleye yönelik şunları kaydetti:

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; tehditleri sınırlarımıza dayanmadan, kaynağında bertaraf etmeyi öngören dinamik ve proaktif savunma ve güvenlik stratejimiz çerçevesinde, terörle mücadelesini başarıyla sürdürmektedir. İcra ettiğimiz operasyonlarla, bölücü terör örgütü yurt içinde bitme noktasına gelirken, sınır ötesinden ülkemize yönelik saldırılar da bertaraf edilmiş, sınırlarımızda kurulmak istenen terör koridoru da parçalanmıştır.

"Kapsamlı hava operasyonları ile toplam 1110 hedef imha edildi"

Bu kapsamda, 1 Ocak’tan bugüne kadar Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil; 2 bin 84 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Özellikle, son 4 ayda icra ettiğimiz Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik bir kısmında karadan ateş destek vasıtalarının da kullanıldığı etkili ve kapsamlı hava operasyonları ile toplam 1110 hedef imha edilmiş, 820 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Böylece teröristlere ağır bir darbe indirilerek kararlılığımız gösterilmiştir.

"Artan gayretle yeni yıla hazırlanıyoruz"

Bakan Güler'in diğer açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Halkımızın doğru bilgiye ulaşması ve sağlıklı bir kamuoyunun oluşmasında gerçeğin temsilcisi olarak büyük sorumluluklar üstlenen sizleri Bakanlığımızda ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyor; sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Millî Savunma Bakanlığı olarak ülkemizin huzur ve güvenliği için üstlenmiş olduğumuz görevleri başarıyla yerine getirdiğimiz yoğun bir yılı geride bırakırken artan bir şevk ve gayretle de yeni yıla hazırlanıyoruz.



Tüm faaliyetlerimizi büyük bir şeffaflık içinde icra ederken faaliyet alanlarımıza ve gelişmelere ilişkin kamuoyunu bilgilendirmeyi sürdüreceğiz.

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz üstlendiği tüm görevleri başarıyla yerine getirmektedir"

Asil milletimizin desteği ve devletimizin sahip olduğu imkânlarla, bölgesinde ve dünyada etkin ve güçlü bir ordu konumunda olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile hudutlarımızın güvenliğinin sağlanmasından terörle mücadeleye, Mavi ve Gök Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası barış ve istikrara katkı sunmaya kadar, üstlendiği tüm görevleri başarıyla yerine getirmektedir.

"Türkiye Cumhuriyeti barış ve istikrara önemli katkılar sağlamaktadır"

Güçlenen ve büyüyen Türkiye’nin güvenliğinin artık kendi sınırlarının ötesinde başladığı gerçeğini herkes görmeli ve kabullenmelidir.



Bugün Türkiye Cumhuriyeti, bölgesinde huzur, güven ve istikrarın merkezi olarak gıpta ile takip edilmekte, kritik bölge ve coğrafyalarda getirdiği çözüm önerileri ile barış ve istikrara önemli katkılar sağlamaktadır.

"122 terörist teslim olmuştur"

Yine, kararlı operasyonlarımız neticesinde teslim olmalar artmış, yıl içerisinde 122 terörist teslim olmuştur. Bugün operasyon yapmayı dahi akıllarından geçiremeyen, sözde kale dedikleri mağaralardan kafalarını çıkaramayan ve sıkışıp kalan teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır.



Tüm bu faaliyetlerimizle ilgili bir kez daha hatırlamakta yarar var. Suriye ve Irak’taki tüm operasyonlarımız; Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, komşularımızın egemenlik haklarına ve toprak bütünlüğüne saygılı olarak, masum sivillerin, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınarak icra edilmektedir.

"Kim nasıl destek verirse versin, tek hedefimiz teröristler"

PKK/KCK, PYD/YPG ve DEAŞ’ın Suriye ve Irak’taki tüm unsurları, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da meşru hedefimizdir. Kim, nasıl destek verirse versin, ne şekilde eğitirse eğitsin tek hedefimizin teröristler olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum.



Bugün bazı müttefiklerimizce kullanılan; benim işime yarayan, bana dokunmayan terörist yaşasın anlayışı sakıncalı, tek taraflı ve tehlikelidir!

"Şehirlerimizde terör, artık bir gündem olmaktan çıkmıştır"

Diğer yandan terörle mücadelede elde edilen kazanımların, yıllarca terörden muzdarip olan bölgedeki vatandaşlarımız tarafından da büyük bir memnuniyetle desteklendiğini müşahede ettiğimizi belirtmek istiyorum. Başta Şırnak ve Hakkâri olmak üzere tarihî ve kültürel zenginlikleri olan şehirlerimizde terör, artık bir gündem olmaktan çıkmıştır.



Bölge terörden temizlendikçe, güvenlik ve huzur temin edildikçe, Hükûmetimiz tarafından yürütülen hizmet siyasetiyle ulaştırmadan sağlığa, eğitimden spora, tarımsal kalkınmadan hayvancılığa, çevre-şehircilikten turizm ve kültüre kadar her alanda büyük yatırımlar hayata geçirilmiştir. Şu anda da artan bir ivmeyle bölgeye yönelik yeni yatırımlar devam etmektedir.

"Suriye’nin toprak bütünlüğünü destekliyoruz"

Suriye’de hayatın normalleşmesine yönelik insani yardım ve altyapıyı destekleme faaliyetlerimiz devam etmektedir. Amacımız, Suriye’de 2254 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı temelinde siyasi bir çözüme ulaşılmasıdır.



Bir kez daha hatırlatmak isterim ki, Suriye’nin toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Bölgede kalıcı barışın sağlanması amacımız doğrultusunda diyalog, temas ve koordinasyona yönelik çalışmalarımızı da sürdüreceğiz. Kapsayıcı bir Anayasa’nın kabulü, serbest seçimlerin yapılması, sınır güvenliğimizin sağlanması sonrası biz de herkes gibi gereğini yapacağız. Ancak Suriye topraklarında varlık gösteren terör örgütleriyle mücadele konusundaki tutumumuz nettir. Bunu herkes böyle bilmeli, anlamalı, kabullenmelidir!

"Hudutlarımızda 199 bin 898 kişinin geçişi engellendi"

Hudutlarımız, Cumhuriyet tarihinin en yoğun en etkin tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemi ile korunmaktadır. Hudut birliklerimizin imkân ve kabiliyetlerini sürekli geliştiriyoruz. Personel takviyesinin yanı sıra hudut hattımızda dünya standartlarında ve teknoloji yoğunluklu sistemler de etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Hudutlarımızdaki başarı rakamlarla da açıkça görülmektedir.



01 Ocak’tan itibaren hudutlarımızda 199 bin 898 kişinin geçişi engellenmiş; yakalanan 13 bin 156 düzensiz göçmen ile 410’U FETÖ olmak üzere 590 terörist kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir.

"Toplam 317 Gazzeli kardeşimizi ülkemize getirdik"

Filistin meselesi adil bir sonuca kavuşturulmadan bölgemizde kalıcı bir barışın mümkün olamayacağını da her fırsatta dile getiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz, hem insani yardım konusunda üzerini düşeni yapmaya hem de kalıcı çözüm için diplomatik girişimlerde bulunmaya devam ediyor.



İnsani yardım konusunda uzun süre ses çıkaramayan dünya maalesef sınıfta kalmıştır. Gazze’ye yönelik yardımlarımız kapsamında Sağlık Bakanlığımız ve ilgili kurumlarla koordineli olarak bugüne kadar 13 uçak ile 225 tondan fazla insani yardım malzemesini bölgeye ulaştırdık. Çoğunluğu acil tedaviye ihtiyaç duyan hasta ve refakatçilerden oluşan toplam 317 Gazzeli kardeşimizi ise ülkemize getirdik.

"Kıbrıs meselesi, ülkemizin en önemli önceliklerinden birisidir"

Kıbrıs konusunda bugüne kadar ortaya konulan çözüm yöntemlerinden bir sonuç alınamamıştır. Kıbrıs meselesinin, Kıbrıs Türk halkının meşru çıkarlarını ve güvenliğini teminat altına alacak şekilde bir an önce çözüme kavuşturulması, ülkemizin en önemli önceliklerinden birisidir.



Ada’da tek ve kesin çözüm; Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesidir. Millî meselemiz olan Kıbrıs’ta Garanti ve İttifak Antlaşmaları kapsamında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da huzur, güvenlik ve refah için elimizden geleni yapacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz.

"Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davalarında her zaman yanındayız"

Kederde ve kıvançta bir ve beraber olduğumuz Can Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davalarında her zaman yanındayız.



Tek Vatan Harekâtı ile elde edilen Zafer ve sonrasında meşru ve haklı endişeleri kapsamında terör unsurlarına yönelik icra edilen Anti-Terör Operasyonu ile bugün, Karabağ’ın tamamında şanlı Azerbaycan bayrağının dalgalanmasından da büyük bir memnuniyet duyduğumuzu ifade ediyoruz.

"Libya ile son yıllardaki iş birliğimiz artarak devam etmektedir"

Tarihî dostluk ve kardeşlik bağlarımız bulunan Libya ile son yıllardaki iş birliğimiz artarak devam etmektedir. Bu kapsamda askerî eğitim, yardım, iş birliği ve danışmanlık faaliyetleriyle Libyalı kardeşlerimize destek sağlıyoruz.

"Montrö'yü sorumlu ve tarafsız bir biçimde uyguluyoruz"

Ayrıca, Karadeniz’de barış ve istikrarın yeniden tesisi, başta kıyıdaş devletler olmak üzere tüm dünya açısından önem arz etmektedir. Türkiye olarak Karadeniz’deki dengeyi sağlayan Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni dikkatle, sorumlu ve tarafsız bir biçimde uyguluyoruz ve uygulamakta da kararlıyız.



Karadeniz’deki mayın tehlikesine karşı ülkemiz öncülüğünde başlatılan “Üçlü Girişim” kapsamında Türkiye, Bulgaristan ve Romanya heyetlerinin yer aldığı Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu Toplantısı’nın 3’üncü turunu 22-23 Kasım’da Bakanlığımız ev sahipliğinde gerçekleştirdik. Ayrıca 11 Ocak 2024 tarihinde üç ülkenin Savunma Bakanlarının katılımı ile İstanbul’da imza töreninin yapılmasını da planlıyoruz.

"Üyelik ile ilgili son kararı TBMM verecektir"

İsveç’in NATO’ya katılım protokolü Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından imzalanarak TBMM’ye sevk edilmiştir. Üyelik ile ilgili son kararı TBMM verecektir.

İkili ve çoklu görüşmeler

Bu arada çok yönlü yoğun faaliyetlerimizin yanı sıra diğer ülkelerle (91 ülke) ikili ve çoklu yüz yüze ve telefonla görüşmeler (154 görüşme) gerçekleştirdik.

"Öğrenci alımına ve personel teminine büyük önem veriyoruz"

Savunma ve güvenlik alanında nitelikli insan gücünün hayati önemi haiz olduğunun bilinciyle öğrenci alımına, personel temini ve eğitimine büyük önem veriyoruz. Personel ve askerî öğrenci alımları ilgili mevzuata uygun, idari ve adli denetime açık ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmektedir.



Diğer yandan görevdeki ve emekli personelimizin özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımız da devam ediyor.

"FETÖ ile mücadelemiz tavizsiz bir şekilde devam edecektir"

Elde edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda FETÖ ile mücadelemiz, büyük bir hassasiyetle devam etmektedir. Hain örgütle mücadelemiz, iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya dek tavizsiz bir şekilde ve kararlılıkla devam edecektir.

"641 bin 544 kişi bedelli askerlik uygulamasından istifade etmiştir"

Askeralma faaliyetlerimiz ise, 2019 yılında yürürlüğe konulan Kanun çerçevesinde sürdürülmektedir. Söz konusu Kanun hükümlerinden, yürürlüğe girmesinden bugüne kadar 2 milyon 817 bin 600 kişi askerlik yaparken, 641 bin 544 kişi de bedelli askerlik uygulamasından istifade etmiştir.

Eurofighter alımı

F-16 tedarik ve modernizasyonu süreci devam ederken üzerinde durduğumuz tek uçak; oldukça etkili olan ve en iyi alternatif olarak gördüğümüz Eurofighter. İlk aşamada 20 daha sonra da 20 olmak üzere en üst versiyon 40 uçak alma planımız vardır.



İngiltere’nin bu konudaki desteği ve yaklaşımı diğer müttefiklere örnek olması açısından önemlidir. İspanya da benzer desteği bize vermektedir. Almanya’nın itirazları konusunda; müttefiklik ruhu esaslarında, ortak güvenlik perspektifine uygun seçenek ve kararların alınması doğru bir yaklaşım olacaktır.

"KAAN'ın ilk uçuşunun 27 Aralık'ta gerçekleştirilmesi planlanmaktadır"

Tüm bunların ötesinde asıl hedefimiz, muharip eğitim uçağımız HÜRJET ve 5'inci nesil millî muharip uçağımız KAAN’dır. KAAN’ın; ilk uçuşunun 27 Aralık’ta gerçekleştirilmesi, yerli motorun 2028’de hazır olması ve en geç 2032’de de envantere alınması planlanmaktadır.



Dolayısıyla önceliğimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayata geçirilen millî teknoloji hamlesi doğrultusunda; teknolojisiyle, tecrübesiyle, mühendislik altyapısı ve proje yönetim sistematiği ile dünyada büyük yankı uyandıran ve gıpta ile takip edilen savunma sanayimizi daha da ileriye taşımak için var gücümüzle çalışmaktır.

Milli Savunma Bakanlığı Mobil uygulaması

Tüm bunların yanı sıra askeralma süreçlerinin daha rahat bir şekilde yürütebilmesi için oluşturulan "Askerliğim" uygulaması, mart ayında e-Devlet üzerinden, resmî internet sayfamızda yer alan içeriklerin yanı sıra kullanıcıların anlık bildirimler ve duyurulara hızlı erişim sağlayabileceği “Millî Savunma Bakanlığı Mobil Uygulaması” ise Kasım ayında mobil cihazlar üzerinden vatandaşlarımızın, kamuoyunun istifadesine sunulmuştur.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)