1 Şubat Türkiye'de koronavirüs tablosu

Koronavirüs salgınında Türkiye'de bugün 102 bin 601 kişinin testi pozitif çıktı, 198 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine ilişkin verileri güncelledi.

Bakanlık tarafından güncellenen veri tablosunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 100 BİNİ AŞTI

Koca'nın paylaştığı tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 452 bin 173 korona testi yapıldı, 102 bin 601 kişinin testi pozitif çıktı, 198 kişi hayatını kaybetti.

"AŞININ NASIL AZALTTIĞINI BİRLİKTE YAŞAYIP GÖRDÜK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tabloyu ise, "Covid-19’un hayatın her alanındaki yıkıcı etkilerini aşının nasıl azalttığını birlikte yaşayıp gördük. Salgının geçtiği evrelerse, hatırlatma dozu aşılarının asla ihmal edilemez olduğunu gösterdi. Yeni dozları mutlaka yaptırın. Koruma gücü yüksek Turkovac’ı güvenle tercih edin." notuyla paylaştı.