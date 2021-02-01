1 Şubat Türkiye'de koronavirüste son durum

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 7 bin 719 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından, günün güncel verileri paylaşıldı.

Bugünkü tabloya göre, son 24 saat içerisinde 141 bin 703 kişiye koronavirüs testi yapıldı.

7 BİN 719 VAKA

Yapılan testler sonucu 7 bin 719 kişinin virüse yakalandığı belirlendi.

Hastanede tedavi gören hastalardan iyileşenlerin sayısı ise 8 bin 16 oldu.

124 KİŞİ VEFAT ETTİ

124 vatandaşımız ise salgına yenik düştü.