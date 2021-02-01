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    1 Şubat Türkiye'de koronavirüste son durum

    Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 7 bin 719 yeni vaka tespit edildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 01.02.2021 - 20:49
    • Güncelleme : 01.02.2021 - 21:19
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    1 Şubat Türkiye'de koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı tarafından, günün güncel verileri paylaşıldı.

    Bugünkü tabloya göre, son 24 saat içerisinde 141 bin 703 kişiye koronavirüs testi yapıldı.

    7 BİN 719 VAKA

    Yapılan testler sonucu 7 bin 719 kişinin virüse yakalandığı belirlendi.

    Hastanede tedavi gören hastalardan iyileşenlerin sayısı ise 8 bin 16 oldu.

    124 KİŞİ VEFAT ETTİ

    124 vatandaşımız ise salgına yenik düştü.

    1 Şubat Türkiye de koronavirüste son durum #1

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