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- 1 Şubat Türkiye'de koronavirüste son durum
1 Şubat Türkiye'de koronavirüste son durum
Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 7 bin 719 yeni vaka tespit edildi.
- AA & Ensonhaber
- 01.02.2021 - 20:49
- Güncelleme : 01.02.2021 - 21:19
Sağlık Bakanlığı tarafından, günün güncel verileri paylaşıldı.
Bugünkü tabloya göre, son 24 saat içerisinde 141 bin 703 kişiye koronavirüs testi yapıldı.
7 BİN 719 VAKA
Yapılan testler sonucu 7 bin 719 kişinin virüse yakalandığı belirlendi.
Hastanede tedavi gören hastalardan iyileşenlerin sayısı ise 8 bin 16 oldu.
124 KİŞİ VEFAT ETTİ
124 vatandaşımız ise salgına yenik düştü.