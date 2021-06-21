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    1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak

    1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılacağını duyurdu.
    • AA
    • 21.06.2021 - 19:36
    • Güncelleme : 21.06.2021 - 20:08
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

    Salgın nedeniyle alınan tedbirlerin kaldırılmasının gündemde olduğu toplantıdan vatandaşları mutlu edecek kararlar çıktı.

    1 TEMMUZ İTİBARİYLE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARI KALDIRILIYOR

    Kameraların karşısına geçen Erdoğan, 1 Temmuz itibariyle hafta içi ve hafta sonu olmak üzere tüm sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılacağını duyurdu.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili, "1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz." ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklama VİDEO

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    1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak #1

    1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak #2

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