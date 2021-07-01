Euro
10.3341
0.07%
Dolar
8.6994
0%
Altın
495.86
0.14%
Borsa
1.356
0%
Bitcoin
297.560
-3.17%
EXEN Coin
29.73
-2.42%
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C
    1 Temmuz normalleşme adımları hayata geçirildi

    1 Temmuz normalleşme adımları hayata geçirildi

    Son kabine toplantısında alınan normalleşme kararları bugün itibarıyla uygulanmaya başlandı.
    • AA
    • 01.07.2021 - 05:00
    • Güncelleme : 01.07.2021 - 05:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Türkiye, uzun bir aranın ardından koronavirüs vaka sayılarının azalmasıyla normalleşiyor...

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen son Bakanlar Kurulu'nda, koronavirüse yönelik alınan tedbirlerle ilgili düzenleme yapılmış, yeni bir sürece geçileceği, toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı.

    Bir süredir pazar günleri devam eden sokağa çıkma kısıtlaması, şehirler arası seyahatlerdeki kısıtlamalar ve kamu kurumlarındaki mesai saatleri, yeni kararlar ile değişti.

    NORMALLEŞME BAŞLADI

    İşte, sokağa çıkma kısıtlamasından seyahat yasaklarına, esnek çalışma saatlerinden toplu taşımadaki kısıtlamalara kadar atılan normalleşme adımları:

    1 Temmuz normalleşme adımları hayata geçirildi #1

    1-) SOKAK KISITLAMASI SONA ERDİ

    Hafta içi akşam 22.00 ile sabah 05.00, hafta sonu cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları, tamamen kalktı.

    1 Temmuz normalleşme adımları hayata geçirildi #2

    2-) TOPLU TAŞIMADA YAŞ SINIRI UYGULAMASI SONLANDIRILDI

    Kademelli normalleşme sürecinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocuklar şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamıyordu.

    Bugün itibarıyla şehir içi toplu taşımada yaş sınırlaması son buldu.

    1 Temmuz normalleşme adımları hayata geçirildi #3

    3-) ŞEHİRLER ARASI SEYAHATLERDE DE SINIRLAMA YOK

    Kademeli normalleşme döneminde uygulanan şehirler arası seyahat sınırlamaları da sona erdi.

    1 Temmuz normalleşme adımları hayata geçirildi #4

    4-) MÜZİK YAYININA 24.00'E KADAR İZİN

    Restoran, kafe ve eğlence yerlerinde müzik yayınına ilişkin sınırlama saat 24.00'e çekildi.

    1 Temmuz normalleşme adımları hayata geçirildi #5

    5-) KAMUDA NORMAL MESAİYE GEÇİLDİ

    Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulaması 1 Temmuz itibarıyla son buldu, normal mesai düzenine geçildi.

    1 Temmuz normalleşme adımları hayata geçirildi #6

    6-) HES KODU UYGULAMASINA DEVAM EDİLECEK

    Hayat Eve Sığar (HES) Kodu ile birlikte toplu alanlarda yapılan denetimler sürdürülerek, HES Kodu yaygınlaştırılacak.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir