1 Temmuz normalleşme adımları hayata geçirildi

Son kabine toplantısında alınan normalleşme kararları bugün itibarıyla uygulanmaya başlandı.

Türkiye, uzun bir aranın ardından koronavirüs vaka sayılarının azalmasıyla normalleşiyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen son Bakanlar Kurulu'nda, koronavirüse yönelik alınan tedbirlerle ilgili düzenleme yapılmış, yeni bir sürece geçileceği, toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı.

Bir süredir pazar günleri devam eden sokağa çıkma kısıtlaması, şehirler arası seyahatlerdeki kısıtlamalar ve kamu kurumlarındaki mesai saatleri, yeni kararlar ile değişti.

NORMALLEŞME BAŞLADI

İşte, sokağa çıkma kısıtlamasından seyahat yasaklarına, esnek çalışma saatlerinden toplu taşımadaki kısıtlamalara kadar atılan normalleşme adımları:

1-) SOKAK KISITLAMASI SONA ERDİ

Hafta içi akşam 22.00 ile sabah 05.00, hafta sonu cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları, tamamen kalktı.

2-) TOPLU TAŞIMADA YAŞ SINIRI UYGULAMASI SONLANDIRILDI

Kademelli normalleşme sürecinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocuklar şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamıyordu.

Bugün itibarıyla şehir içi toplu taşımada yaş sınırlaması son buldu.

3-) ŞEHİRLER ARASI SEYAHATLERDE DE SINIRLAMA YOK

Kademeli normalleşme döneminde uygulanan şehirler arası seyahat sınırlamaları da sona erdi.

4-) MÜZİK YAYININA 24.00'E KADAR İZİN

Restoran, kafe ve eğlence yerlerinde müzik yayınına ilişkin sınırlama saat 24.00'e çekildi.

5-) KAMUDA NORMAL MESAİYE GEÇİLDİ

Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulaması 1 Temmuz itibarıyla son buldu, normal mesai düzenine geçildi.

6-) HES KODU UYGULAMASINA DEVAM EDİLECEK

Hayat Eve Sığar (HES) Kodu ile birlikte toplu alanlarda yapılan denetimler sürdürülerek, HES Kodu yaygınlaştırılacak.