1 Temmuz sonrası normalleşmeye gidilecek alanlar

Bakanlar Kurulu'nun koronavirüs gündemiyle toplandığı görüşmenin ardından alınan karara göre 1 Temmuz sonrası sokağa çıkma kısıtlaması tamamen kalkıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün bir araya gelen Bakanlar Kurulu, koronavirüse yönelik alınan tedbirlerle ilgili düzenleme yaptı.

Bir süredir pazar günleri devam eden sokağa çıkma kısıtlaması, şehirler arası seyahatlerdeki kısıtlamalar ve kamu kurumlarındaki mesai saatleri, yeni kararlar ile değişti.

Normalleşmede yeni bir sürece geçileceği, toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı.

1 TEMMUZ SONRASI NORMALLEŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni normalleşme sürecine dair verdiği ilk müjde sokağa çıkma kısıtlamasının 1 Temmuz itibarıyla tamamen kaldırılacağı olurken, normalleşmede madde madde aşağıda belirtilen işlemlerin uygulanmasında karar kılındı.

1- SOKAK KISITLAMASI SONA ERECEK

Hafta içi akşam 22.00 ile sabah 05.00, hafta sonu cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, 1 Temmuz itibarıyla tamamen kalkacak.

2- TOPLU TAŞIMADA YAŞ SINIRI KALKACAK

Kademelli normalleşme sürecinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocuklar şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamıyordu.

1 Temmuz itibarıyla şehir içi toplu taşımada yaş sınırlaması son bulacak.

3- ŞEHİRLER ARASI SEYAHATLERDE DE SINIRLAMA YOK

Kademeli normalleşme döneminde uygulanan şehirler arası seyahat sınırlamaları da 1 Temmuz itibarıyla kaldırılacak.

4- MÜZİK YAYININA 24.00'E KADAR İZİN

Restoran, kafe ve eğlence yerlerinde müzik yayınına ilişkin sınırlama saat 24.00'e çekildi.

5- KAMUDA NORMAL MESAİYE GEÇİLECEK

Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulaması 1 Temmuz itibarıyla son bulacak, normal mesai düzenine geçilecek.

6- HES KODU UYGULAMASINA DEVAM EDİLECEK

Hayat Eve Sığar (HES) Kodu ile birlikte toplu alanlarda yapılan denetimler sürdürülerek, HES Kodu yaygınlaştırılacak.