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    1 Temmuz sonrası normalleşmeye gidilecek alanlar

    1 Temmuz sonrası normalleşmeye gidilecek alanlar

    Bakanlar Kurulu'nun koronavirüs gündemiyle toplandığı görüşmenin ardından alınan karara göre 1 Temmuz sonrası sokağa çıkma kısıtlaması tamamen kalkıyor.
    • Haber Merkezi
    • 22.06.2021 - 09:09
    • Güncelleme : 22.06.2021 - 09:57
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün bir araya gelen Bakanlar Kurulu, koronavirüse yönelik alınan tedbirlerle ilgili düzenleme yaptı.

    Bir süredir pazar günleri devam eden sokağa çıkma kısıtlaması, şehirler arası seyahatlerdeki kısıtlamalar ve kamu kurumlarındaki mesai saatleri, yeni kararlar ile değişti.

    Normalleşmede yeni bir sürece geçileceği, toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı.

    1 TEMMUZ SONRASI NORMALLEŞME

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni normalleşme sürecine dair verdiği ilk müjde sokağa çıkma kısıtlamasının 1 Temmuz itibarıyla tamamen kaldırılacağı olurken, normalleşmede madde madde aşağıda belirtilen işlemlerin uygulanmasında karar kılındı.

    1 Temmuz sonrası normalleşmeye gidilecek alanlar #1

    1- SOKAK KISITLAMASI SONA ERECEK

    Hafta içi akşam 22.00 ile sabah 05.00, hafta sonu cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, 1 Temmuz itibarıyla tamamen kalkacak.

    1 Temmuz sonrası normalleşmeye gidilecek alanlar #2

    2- TOPLU TAŞIMADA YAŞ SINIRI KALKACAK

    Kademelli normalleşme sürecinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocuklar şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamıyordu.

    1 Temmuz itibarıyla şehir içi toplu taşımada yaş sınırlaması son bulacak.

    1 Temmuz sonrası normalleşmeye gidilecek alanlar #3

    3- ŞEHİRLER ARASI SEYAHATLERDE DE SINIRLAMA YOK

    Kademeli normalleşme döneminde uygulanan şehirler arası seyahat sınırlamaları da 1 Temmuz itibarıyla kaldırılacak.

    1 Temmuz sonrası normalleşmeye gidilecek alanlar #4

    4- MÜZİK YAYININA 24.00'E KADAR İZİN

    Restoran, kafe ve eğlence yerlerinde müzik yayınına ilişkin sınırlama saat 24.00'e çekildi.

    1 Temmuz sonrası normalleşmeye gidilecek alanlar #5

    5- KAMUDA NORMAL MESAİYE GEÇİLECEK

    Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulaması 1 Temmuz itibarıyla son bulacak, normal mesai düzenine geçilecek.

    1 Temmuz sonrası normalleşmeye gidilecek alanlar #6

    6- HES KODU UYGULAMASINA DEVAM EDİLECEK

    Hayat Eve Sığar (HES) Kodu ile birlikte toplu alanlarda yapılan denetimler sürdürülerek, HES Kodu yaygınlaştırılacak.

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