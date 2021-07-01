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1 Temmuz Türkiye'de koronavirüs tablosu
Sağlık Bakanlığı 30 Haziran koronavirüs tablosunu açıkladı. 1 günde 42 kişi hayatını kaybetti. 5 bin 288 yeni vaka tespit edildi.
- AA & Ensonhaber
- 01.07.2021 - 19:38
Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.
VAKA SAYISI 5 BİN 288
Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 5 bin 288 yeni vaka tespit edildi.
Vakalar arasında ise 462 semptomlu hasta belirlendi.
42 CAN KAYBI
Hastanelerde tedavi altında bulunan 6 bin 219 kişi sağlığına kavuşurken, 42 kişi yaşamını yitirdi.
Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 49 bin 774 oldu.