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    1 Temmuz Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı 30 Haziran koronavirüs tablosunu açıkladı. 1 günde 42 kişi hayatını kaybetti. 5 bin 288 ​yeni vaka tespit edildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 01.07.2021 - 19:38
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    1 Temmuz Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

    VAKA SAYISI 5 BİN 288

    Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 5 bin 288 yeni vaka tespit edildi.

    Vakalar arasında ise 462 semptomlu hasta belirlendi.

    42 CAN KAYBI

    Hastanelerde tedavi altında bulunan 6 bin 219 kişi sağlığına kavuşurken, 42 kişi yaşamını yitirdi.

    Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 49 bin 774 oldu.

    1 Temmuz Türkiye de koronavirüs tablosu #1

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