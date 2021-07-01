1 Temmuz Türkiye'de koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı 30 Haziran koronavirüs tablosunu açıkladı. 1 günde 42 kişi hayatını kaybetti. 5 bin 288 ​yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

VAKA SAYISI 5 BİN 288

Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 5 bin 288 yeni vaka tespit edildi.

Vakalar arasında ise 462 semptomlu hasta belirlendi.

42 CAN KAYBI

Hastanelerde tedavi altında bulunan 6 bin 219 kişi sağlığına kavuşurken, 42 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 49 bin 774 oldu.