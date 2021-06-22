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- 1 Temmuz'da hangi yasaklar kalkacak? 1 Temmuz kararları..
1 Temmuz'da hangi yasaklar kalkacak? 1 Temmuz kararları..
- Haber Merkezi
- 22.06.2021 - 09:12
- Güncelleme : 22.06.2021 - 09:19
Aşılamanın hız kazanması ve vaka sayısındaki düşüşle birlikte kısıtlamaların gevşetilmesi yönünde beklentiler de artmıştı.
Dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantı kararlarını kamuoyuyla paylaştı.
Erdoğan'ın açıklamalarının ardından milyonlarca vatandaş, 1 Temmuz'da hangi yasaklar kalkacak? sorusuna yanıt aramaya başladı.
Peki 1 Temmuz'da hangi yasaklar kalkacak? İşte 1 Temmuz 2021 kararları...
1 TEMMUZ'DA HANGİ YASAKLAR KALKACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçerek hafta içi ve pazar günü sokağa çıkma yasağından şehirler arası yasağına kadar birçok kısıtlamanın kaldırılacağını duyurdu.
Toplantıda birçok konunun ele alındığını belirten Erdoğan, yasakların kalkacağı tarih olarak 1 Temmuz'u işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamaya göre:
- 1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz.
- Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz.
- Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor.
- 1 Temmuz itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor.
- Hedefimiz birkaç hafta içinde 18 yaş üzerindeki nüfusumuzun tamamına açmaktır.
- Alınan tüm bu kararlar 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak.