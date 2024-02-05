1 yıl oldu! Hataylı depremzedelerin yardım çığlıkları tüyler ürpertti... 6 Şubat gecesine ait 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbarlar ortaya çıktı. Personellerin göçük altındaki vatandaşlarla iletişim kurmaya çalıştığı anlar ses kayıtlarına yansıdı.

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İHA

Asrın felaketi olarak tarihe geçen Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 1 yıl geçti.

Yaşanan acılar ise hala taze...

Tam 11 ilde etkili olan ve binlerce binanın yerle bir olmasıyla yitirilen canlardan geriye acı hatıraları kaldı.

Çok sayıda personel yaşamını yitirdi

Afetin en çok hissedildiği illerden biri de Hatay oldu. Kentte binlerce bina yerle bir olmuş 25 bin insan vefat etmişti.

Depremde Antakya ilçesinde bulunan 112 Acil Çağrı Merkezi’nde de çökme oldu. Çökmeyle birlikte Acil Çağrı Merkezinde de çok sayıda personel yaralandı, vefat etti.

Yaşadıkları acıya rağmen görevlerini bırakmadılar

O gece personeller büyük bir mücadele ortaya koydu.

Göçük altında mesai arkadaşlarının olmasına ve evlerinden haber alamamalarına rağmen görevlerini bırakmadı.

Yardım çığlıklarının kayıtlı ortaya çıktı

Vatandaşlardan gelen ihbarları alan personel ve depremzede vatandaşlar arasında geçen diyaloglar adeta tüyler ürpertti.

Depremin yıl dönümünde ortaya çıkan ses kayıtlarında depremzede vatandaşların yardım çığlıkları 112 ihbar hattına yansıdı.

"Ne olur yardım edin"

İşte o yardım çağrılarından bazıları...

Alo iyi günler. Odabaşı Mahallesi’nde şu an apartmanın altında kaldık. Ne olur yardım edin. Ne zaman gelir tahmininiz var mı? Binamız yan yattı.

Göçük altında insanlar var. Lütfen Mersin’deyim annem ve ablam göçük altında yardım bekliyorlar. Kimseye ulaşamıyorlar. Durum kötü mü lütfen doğruyu söyleyin.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)