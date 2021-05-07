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    10-11 ve 12 Mayıs'ta uzaktan eğitime ara verilecek

    10-11 ve 12 Mayıs'ta uzaktan eğitime ara verilecek

    Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm resmi ve özel okullar, kamu çalışanlarının idari izinli sayıldığı 10-11 ve 12 Mayıs'ta uzaktan eğitime ara verecek.
    • AA
    • 07.05.2021 - 18:06
    • Güncelleme : 07.05.2021 - 18:22
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    Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından 27 Nisan'da ilgili birimlere gönderilen, "Kovid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler" konulu yazı ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 ve 11 Mayıs'ta tam, 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli sayılmasına karar verildi.

    10-11-12 MAYIS TATİL OLDU

    MEB yetkililerinin aktardığı bigilere göre, bu tarihlerde öğretmenlerin de idari izinli sayılması sebebiyle okullardaki uzaktan eğitime ara verilecek. Bakanlığa bağlı tüm resmi ve özel okullar, 10-11-12 Mayıs'ta tatil olacak.

    EK DERS ÜCRETLERİNDEN YARARLANACAKLAR

    Tüm genel idari izinlerde olduğu gibi bu idari izinde de okul yöneticileri ve öğretmenler, üzerlerinde bulunan ders görevlerini yapmış sayılarak, karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılacak.

    10-11 ve 12 Mayıs ta uzaktan eğitime ara verilecek #1

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