Petrol
95.48
-0.86%
Euro
18.3093
0.17%
Dolar
17.9281
0.16%
Altın
1.031
-0.25%
Borsa
2785
0.00%
Bitcoin
414.949
-3.28%
BTXN Coin
7.54
-1.95%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 24 C

    10 Ağustos 2022 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

    Altın alım satım işlemi yapacak olanlar fiyatlardaki son durumu araştırıyor. Peki 10 Ağustos Çarşamba günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar, kaç TL? İşte son rakamlar...
    • 10.08.2022 - 09:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    10 Ağustos 2022 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

    Altın, hem yatırıcım aracı hem de hediye olarak en sık tercih edilen değerli madenler arasında.

    Güvenli liman olarak bilinen altın, alıcı ve satıcılar tarafından anbean takip ediliyor.

    Gram ve çeyrek başta olmak üzere altın çeşitlerindeki son durum merak ediliyor.

    Peki, 10 Ağustos tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar? İşte, altındaki anlık durum ve son fiyatlar...

    Çeyrek altın

    Çeyrek altın alış: 1.684,00

    Çeyrek altın satış: 1.707,00

    Gram altın

    Gram altın alış: 1.030,11

    Gram altın satış: 1.030,27

    Yarım altın

    Yarım altın alış: 3.357,00

    Yarım altın satış: 3.414,00

    Tam altın

    Tam altın alış: 6.714,00

    Tam altın satış: 6.805,00

    Cumhuriyet altını

    Cumhuriyet altını alış: 6.906,00

    Cumhuriyet altını satış: 7.010,00

    10 Ağustos 2022 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar? #1


    İlginizi Çekebilir

    Perseid meteor yağmuru, 12 Ağustos'ta başlıyor
    Teknoloji

    Perseid meteor yağmuru, 12 Ağustos'ta başlıyor

    Murat A. kazanç garantisi veren yöntemi açıklıyor
    CryptoTrade

    Murat A. kazanç garantisi veren yöntemi açıklıyor

    Batman'da alacak verecek meselesinde kan aktı: 1 ölü
    3. Sayfa

    Batman'da alacak verecek meselesinde kan aktı: 1 ölü

    Görüş Bildir