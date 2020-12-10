10 Aralık 2016'da ne oldu? Vodafone Park Beşiktaş saldırısında kaç kişi öldü?

Vodafone Arena Stadı yakınlarında düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda büyük bir kısmı emniyet mensubu olmak üzere çok sayıda insan yaralanmış ve hayatını kaybedenler olmuştu.

Vodafone Arena saldırısında yaşananlar, sosyal medya platformları üzerinden 4. yıl dönümünde bir kez daha hatırlatılıyor.

Peki, 10 Aralık 2016'da ne olmuştu? İşte o gün yaşananlar…

10 ARALIK 2016’DA NE OLDU?

İstanbul’un Beşiktaş ilçesine bağlı Dolmabahçe’de yer alan Vodafone Arena Stadı yakınlarında Cumartesi akşamı gerçekleştirilen iki farklı bombalı saldırıda, 39’u emniyet mensubu, 7. sivil vatandaş olmak üzere 46 kişi şehit oldu. Düzenlenen hain saldırıyı, Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) terör örgütü üstlendi.

Beşiktaş’şa Bursaspor ortasında Cumartesi akşamı oynanan Süper Lig maçı çıkışı Vodafone Arena Stadı yakınlarında yaşanan olayda, 45 saniye ortayla 2 farklı patlama oldu.

Patlamalardan ilki akşam saat 22.29’da yaşanırken, stadın güney tarafında bulunan ana cadde üzerinde bomba yüklü bir araç, 46 canı hayattan kopardı.

İkinci patlama da Maçka Parkı’nda toplanan maçta görevli çevik kuvvet polislerinin ortasına girmeye çalışan bir intihar bombacısının üzerindeki patlayıcı düzeneği patlatmasıyla meydana geldi.

Hükûmet, hücumların hedefinin çevik kuvvet polisleri olduğunu açıklarken, terör örgütü TAK da yaptığı açıklamada, saldırıyı, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın tutukluluğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki operasyonlardan ötürü yaptığını açıkladı.

Cumartesi yaşanan taarruzlarda 166 kişi yaralandı. İstanbul Valiliği’nden Pazar günü yapılan açıklamada da 155 yaralının tedavisinin devam ettiği, bunlardan 19’unun yoğun bakımda olduğu bildirilmişti.

Gerçekleştirilen operasyon kapsamında 13 kişi gözaltına alındı.

RTÜK, İstanbul’da yaşanan patlamayla ilgili süreksiz yayın yasağı getirdi.

BİR GÜNLÜK ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Taarruzların gerisinden tüm Türkiye’de bir günlük ulusal yas ilan edildi.

Ankara Valiliğince yapılan açıklamada, 10 Aralık 2016’da İstanbul’da yaşanan menfur terör saldırısının akabinde, hayatını kaybedenlerin acı kaybından dolayı 1 gün boyunca ulusal yas ilan edilmesi ve bütün bayrakların yarıya çekilmesinin uygun görüldüğü duyuruldu.

VODAFONE ARENA SALDIRISINI KİM YAPTI?

Saldırıdan bir gün sonra, 11 Aralık 2016 tarihinde terör örgütü TAK, saldırıları üstlendi. 16 Aralık 2016 yılında saldırıları gerçekleştiren iki canlı bombadan birisinin 20 yaşındaki ‘Erdal’ kod isimli Burak Yavuz olduğu belli oldu.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşayan aile üyelerinden alınan DNA örneklerinin karşılaştırılmasının ardından Yavuz’un kimlik tespiti yapıldı. Diğer saldırganın ise Mardin’in Kızıltepe ilçesine kayıtlı Kadri Kılınç olduğu açıklandı.

Beşiktaş’ta yaşanan hain saldırıların ardından 11 ilde gerçekleştirilen operasyon kapsamında, sosyal medya hesaplarından ‘halkı kin ve nefrete sürüklemek’ ve ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlarından birçok kişi gözaltına alındı.

Beşiktaş Belediye Meclisi, saldırıda hayatını kaybedenlerin anısına patlamanın meydana geldiği ve Beleştepe olarak bilinen yerin ismini ‘Şehitler Tepesi’ olarak değiştirdi.

BEŞİKTAŞ SALDIRISINDA HAYATINI KAYBEDENLER..

Beşiktaş Vodafone Arena önünde düzenlene bombalı atakların akabinde 39’u emniyet çalışanı ve 7’si sivil olmak üzere 46 ömrünü yitirdi, 165 kişi de yaralandı.

Hayatını kaybeden emniyet işçileri: Fazilet Özçelik, Ufuk Bozgeyik, Ali Aksoy, Adem Oğuz, Adem Serin, Okan Doğan, Soner İdil, Mehmet Varlıklı, İlker Uylaş, Mustafa Öztürk, Yasin İke, Durmuş Öcal, Hüseyin Akyüz, Mehmet Atıcı, Vefa Karakurdu, Hasan Alım, Murat Yılmaz, Hüseyin Dalgılıç, Metin Düzgün, Oğuzhan Duyar, Süleyman Sorkut, Nazif Emre Horoz, Hamdi Dikmen, Kadir Yıldırım, Mustafa Kemal Devrilmez, Bora Çelik, Uğur Ürker, Çetin Sarıkaya, Mehmet Taş, Hakan Tanrıkulu, Haşim Usta, Enes Çiçek, Ali Osman Şahin, Osman Börkoğlu, Yakup Çapat.

Hayatını kaybeden siviller: Ahmet Dokuyucu, Velat Demiroğlu, İsmail Koç, Yasin Görkem Yazıcı, Selin Çelik, Tunç Uncu, Berkay Akbaş.

4 Ocak 2017’de saldırıda ağır yaralanan polis memuru Muammer Nacakoğlu tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.