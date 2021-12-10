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    10 Aralık Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Türkiye'de bugün 18 bin 561 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı.
    • AA & Ensonhaber
    • 10.12.2021 - 19:43
    • Güncelleme : 10.12.2021 - 19:53
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    10 Aralık Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

    GÜNLÜK VAKA SAYISI 18 BİN 561

    Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 347 bin 232 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 561 kişinin testi pozitif çıkarken, 176 kişi ise hayatını kaybetti.

    "COVİD-19'A YAKALANMA ENDİŞESİ GİDEREK AZALIYOR"

    Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

    "Covid-19’a yakalanma endişesi giderek azalıyor. Aşılarını tamamlamış ve tedbirli davranan gençler için bu anlaşılabilir. Fakat risk grubunda bulunan ileri yaştakiler, kronik hastalığı olanlar yine yüksek hassasiyet göstermeli. Aşıları eksik olan herkes aşılarını tamamlamalı."

    HARİTAYI DETAYLI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN10 Aralık Türkiye de koronavirüs tablosu #1

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