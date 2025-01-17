Organize suç örgütlerine karşı yürütülen kararlı mücadele aralıksız bir şekilde sürdürülüyor.

Bu doğrultuda, güvenlik güçleri suç örgütlerini hedef alan geniş çaplı operasyonlar düzenledi.

İçişleri Bakanlığı, operasyonların ayrıntılarını ve elde edilen sonuçları sosyal medya hesabından paylaştı.

66 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Iğdır’da E.Ç.’nin elebaşılığını yaptığı,

-İstanbul’da N.A.’nın elebaşılığını yaptığı,

-Afyonkarahisar’da Ş.Y.’nin elebaşılığını yaptığı,

-Balıkesir’de M.A.’nın elebaşılığını yaptığı,

-Şanlıurfa’da M.K.‘nın elebaşılığını yaptığı ,

-Yalova‘da M.B.’nin elebaşılığını yaptığı,

-Manisa’da C.G.’nin elebaşılığını yaptığı,

-Antalya’da M.Y.’nin ve M.A.Ç.’nin elebaşılığını yaptığı (2 ayrı örgüt)

-Mersin’de M.E.Ö.’nün elebaşılığını yaptığı 10 ayrı Organize Suç Örgütü çökertildi.



Operasyonlarda 66 şüpheli yakalandı, Şüphelilerden;

- 47'si TUTUKLANDI.

- 19'u hakkında adli kontrol kararı verildi.



Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde gören suç örgütlerine karşı biz durmadan duraksamadan mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz!



Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu; Iğdır, Antalya (2), İstanbul, Afyonkarahisar, Balıkesir, Şanlıurfa, Mersin, Yalova ve Manisa'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

-Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak,

-Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti

-Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı,

-Silahla Kasten Yaralama ve Kasten Öldürmeye Teşebbüs,

-Bilişim Yolu ile Nitelikli Dolandırıcılık,

-Nitelikli Hırsızlık ve

-Göçmen Kaçakçılığı suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.