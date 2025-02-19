10 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı

Haber Merkezi

Muhalefet partilerinde yaşanan istifalar sürmeye devam ediyor.

Öyle ki geçtiğimiz yıl yapılan yerel seçimlerde muhalefet partilerinden aday olup seçilen belediye başkanları bir bir ayrılıyor.

Son olarak ise Türkiye'nin çeşitli noktalarından 10 ilçe belediye başkanı, partilerinden istifa etti.

10 BELEDİYE BAŞKANI DAHA AK PARTİ'YE KATILDI

Partilerden ayrılan belediye başkanlarının durağı AK Parti oldu.

AK Parti'ye katılan 10 belediye başkanı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı dinlemek üzere AK Parti Grup Toplantısı'na geldi.

Daha sonra ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmanın ardından, AK Parti'ye katılan 10 belediye başkanına rozet taktı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ROZETLERİNİ TAKTI

AK Parti'ye katılan belediye başkanları arasında en çok katılımın Yeniden Refah Partisi'nden olduğu görüldü.

İşte AK Parti'ye yeni katılan belediye başkanları;

-Haydar Sert – Adıyaman, Besni, Suvarlı (DEVA Partisi)

-Hamit Tutuş – Batman, Hasankeyf (CHP)

-Ayhan Çavuş – Çankırı, Orta, Yaylakent (YRP)

-Ebubekir Irmak – Elazığ, Sivrice (YRP)

-Bayram Öztürk – Elazığ, Palu, Beyhan (Bağımsız)

-Adem Gümüş – Erzincan, Tercan, Kargın (YRP)

-Cumali Öztürk – Kütahya, Gediz, Yenikent (İYİ Parti)

-Murat Daban – Manisa, Selendi (YRP)

-Mehmet Sıddık Salur – Muş, Merkez, Karaağaç (YRP)

-Alihan Babat – Şırnak, Uludere, Şenoba (YRP)