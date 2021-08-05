10 bin bekçi alımı için geri sayım! Bekçi alımları ne zaman yapılacak, hangi illerde bekçi alımı olacak?

10 bin bekçi alımı için geri sayım! Bekçi alımları ne zaman yapılacak, hangi illerde bekçi alımı olacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 10 bin bekçi alımının yapılacağı açıklandı. Bunun akabinde bekçi olma hayali kuran adaylar, "2021 bekçi alımı başvuruları başladı mı?" sorusunu gündeme taşıdı.

Binlerce kişi bekçi olmanın hayalini kurarak, gece gündüz çalışıyor.

Adaylar bekçi olmak için hazırlıklarını yaparken, bir yandan ise "2021 bekçi alımı başvuruları başladı mı?" sorusuna cevap arıyor.

Bu sene yapılacak olan 10 bin bekçi alımının içinde yer almak isteyen adaylar, "Hangi illerde kaç bekçi alınacak? 2021 bekçi alımı başvuruları başladı mı?" sorularını gündeme getirdi.

Peki, Hangi illerde kaç bekçi alınacak? 2021 bekçi alımı başvuruları başladı mı? İşte detaylar..

2021 BEKÇİ ALIMI BAŞLADI MI?

Bekçi alım başvurularının ne zaman gerçekleşeceğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında güncel bilgiler haberimizde yer alacak.

Geçtiğimiz aylarda Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, istihdam edilmek üzere 10 bin bekçi alımı yapılacağı duyurulmuştu.

Bekçi alımlarının hangi illerde olacağına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.

ASKERLİK YAPMADAN BEKÇİ OLUNUR MU?

Resmi Gazete'de 2019 yılında yayımlanan karara göre, bekçilikte askerlik şartı kaldırıldı. Askerliğini yapmayanlar bekçilik yapabiliyor.

BEKÇİ MAAŞLARI 2021

Açıklanan enflasyon rakamları ile birlikte memur maaşlarına yapılan zamlar belli olmuş oldu. Böylelikle bekçi maaşlarında en düşük maaş 5 bin 008,221 TL ile ilkokul mezunu bekçilere verilmektedir.

İlkokul mezunu bir bekçi 390 lira zam alarak, maaşı 5 bin 008,221 TL olmuştur.

Lise mezunu bir bekçi 404 lira zam alarak, maaşı 5 bin186,079 TL olmuştur.

Üniversite mezunu bir bekçi 422 lira zam alarak, maaşı 5 bin 421, 4155 TL olmuştur.