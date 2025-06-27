10 CHP'li vekilden Kemal Kılıçdaroğlu'na destek

Cumhuriyet Halk Partisi'nin gündemi "şaibeli" kurultay davası...

Belediyelerinde yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarının patlak verdiği, kurultayı şaibelerle anılan ve davalık olan CHP'de Kemal Kılıçdaoğlu rüzgarı yeniden esmeye başladı.

Bazı partililerin, Kılıçdaroğlu'nu geri getirmek için ciddi çalışma içinde olduğu iddia ediliyor.

Kurultay davası sürecindeki tutumu nedeniyle eleştirilerin yöneltildiği Kılıçdaroğlu'na bazı milletvekilleri destek vermeye başladı.

ELEŞTİRİLERE TEPKİ GÖSTERDİLER

CHP'li 10 milletvekili, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilere tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'na destek mesajı paylaşan vekiller arasında İzmir Milletvekilleri Mahir Polat, Sevda Erdan Kılıç ve Rıfat Nalbantoğlu vardı. Ankara Milletvekili Deniz Demir, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Gaziantep Miletvekili Hasan Öztürkmen, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ve Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız da paylaşımlarıyla Kılıçdaroğlu'na destek verdi.

SAYI ARTABİLİR

Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren vekillerin sayısının daha da artması bekleniyor...

"PARTİ KÜLTÜRÜ VE GELENEKLERİ..."

Mesajlarda Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıların kabul edilemez olduğu vurgulandı.

"Önceki dönem Genel Başkanı'na yönelik ifadelerin parti kültürü ve geleneklerine aykırı olduğu" ifade edildi. Kılıçdaroğlu'na yönelik organize bir saldırı yapıldığı ve bu durum karşısında sessiz kalınmasının doğru olmadığı vurgulandı.

ÖZEL VE KILIÇDAROĞLU'NDAN KARŞILIKLI AÇIKLAMALAR

CHP'de kurultay davası parti içi tartışmaya dönüşmüş, Genel Başkan Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan karşılıklı açıklamalar gelmişti.

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, mahkemeden "mutlak butlan" kararı çıkarsa yönetime döneceğini söyledi. "Görevi kabul etmezsem kayyum riski var." dedi.

Genel Başkan Özgür Özel ise "Görevi kabul etmek tarihi bir hata olur." sözleriyle Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.