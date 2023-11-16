10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Atatürkçü Düşünce Derneği'ni ziyaret etti 10'ncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Sezer, "Her zaman gelmek istediğim bir kurum. Sayın başkanın davetiyle geldim, çok mutluyum" dedi.

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ANKA

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, medyadan uzak yaşantısıyla bilinmekte.

Cumhurbaşkanlığı görevinin ardından siyasete devam etmeyen Sezer yılda bir kaç defa katıldığı programlarla yaşamına devam ediyor.

ADD Genel Merkezi'ni ziyaret etti

10'ncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, bugün Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Sezer’i ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt kapıda karşıladı.

"Burada olmaktan çok mutluyum"

Burada açıklamalarda bulunan Sezer şu ifadeleri kullandı:

Her zaman gelmek istediğim bir kurum. Yeni binalarına taşınınca sayın başkanın davetiyle geldim, burada olmaktan çok mutluyum.

Cumhuriyet ve Laiklik Konferansı'na katılmıştı

Ahmet Necdet Sezer geçtiğimiz günlerde de Türkiye Barolar Birliği'nin düzenlediği Cumhuriyet ve Laiklik Konferansı'na katılmıştı.

Anayasa kitapçığı krizi

Ahmet Necdet Sezer'in Cumhurbaşkanı olduğu dönem, Türkiye'nin krizlerle dolu yılları olarak hafızalarda.

Ahmet Necdet Sezer, 19 Şubat 2001 tarihinde MGK toplantısında dönemin Başbakan'ı Bülent Ecevit'e anayasa kitapçığı fırlattı.

Yaşanan olay, Türkiye tarihinin en büyük ekonomik krizini tetikledi.

Türkiye 1 günde yarı yarıya fakirleşti.

Kriz nedeniyle Türkiye oldukça zor günler geçirdi.

"Asıl neden, Ecevit'in FP konusundaki isteğiydi"

Ahmet Necdet Sezer, yıllar sonra yaşanan krizlerle ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

Sayın Ecevit 2 kez bana gelip Fazilet'in kapatılmamasını ve Anayasa Mahkemesi (AYM) üyelerine telkinde bulunmamı istedi, ikisinde de reddettim ve aramızda büyük gerginlik oldu. Bu gerginlik sürerken, Anayasa kitapçığı olayı yaşandı. Asıl neden, Ecevit'in FP konusundaki isteğiydi.

Süleyman Demirel'in ardından Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Ahmet Necdet Sezer, görevde olduğunu dönemde Çankaya Köşkü'nü kamusal alan ilan etti.

Bu tarihten sonra eşi başörtülü olan isimlere eşsiz davetiyeler gönderildi.

Geri çevirdiği atamalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kurum vekaletle yönetildi.

Kılıçdaroğlu'nu desteklemişti

Sezer, son olarak 14 Mayıs seçimlerinden önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyareti sırasında kameralar önüne çıkmıştı.

Sezer, seçim öncesinde Kılıçdaroğlu'nu ağırlayarak desteğini açıklamıştı.