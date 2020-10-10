- Haberler
- Gündem Haberleri
- 10 Ekim Türkiye'de korona salgınında son durum
10 Ekim Türkiye'de korona salgınında son durum
Koronavirüs salgınında bugün Türkiye'de 1649 kişi daha hastalığa yakalandı. 56 kişi hayatını kaybetti.
- AA
- 10.10.2020 - 19:23
- Güncelleme : 10.10.2020 - 19:23
Sağlık Bakanlığı tarafından güncellenen koronavirüs verileri, bakanlığın resmi internet sitesinde yayınlandı.
Günün tablosuna göre bugün 1649 kişi daha hastalığa yakalanırken 56 kişi yaşamını yitirdi.
Tedavi altındaki 1391 kişi sağlığına kavuşurken toplam iyileşenlerin sayısı 300 bine yaklaştı.
"BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"
Sağlık Bakanı Fahrettin Kocada tabloyu Twitter hesabından paylaştı.
Bakan Koca "Ağır hasta sayımızdaki düşüş durağanlaşıyor. Ağır hasta sayısını kontrol altında tutmak zorundayız. Bugün 1.649 yeni hasta tespit edildi. Sağlık çalışanlarımızın işlerini kolaylaştırmak için tedbirlere uymalıyız. Birlikte başaracağız, güvenin." ifadelerini kullandı.