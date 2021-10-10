10 Ekim Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de bugün 28 bin 370 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkarken 196 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 28 BİN 370

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 344 bin 280 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 370 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA: AŞI ARTIYOR AMA TEDBİR AZALDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Aşıya rağmen vaka sayıları neden yüksek?” Bugünkü sayıya bakalım: 28.370. Covid-19 sebebiyle hastaneye yatanların sayısı ise 1.283. Henüz toplum bağışıklığı aşamasında değiliz. Aşının sonucunu hastalığın hafif geçirilmesinde görüyoruz. Vaka sayısı? Aşı artıyor ama tedbir azaldı!"

'' 4, 3, 2 SİZCE NE DEMEK?''

Bakan Koca diğer paylaşımında, ''4, 3, 2 sizce ne demek? “Her 4 kişiden 3’ümüz 2 doz aşımızı yaptırdık!” demek. Bu illerin sayısı bugün itibariyle 27. Geride kalan 54 il hızlı hareket etmeli!'' ifadelerine yer verdi.



TOPLAM UYGULANAN DOZ MİKTARI 112 MİLYONU AŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 54 milyon 497 bin 626, 2. doz uygulanan aşı miktarı 46 milyon 245 bin 192, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 10 milyon 743 bin 404 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 112 milyon 360 bin 409.