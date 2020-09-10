10 Eylül Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 255 bini geçti. Virüs son 24 saatte 58 can aldı.

Günlük koronavirüs tablosu bugün Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinden paylaşıldı.

58 VATANDAŞIMIZ DAHA YAŞAMINI YİTİRDİ

Paylaşılan tabloya göre bugün korona nedeniyle 58 kişi daha hayatını kaybetti.

Böylece toplam ölü sayısı 6 bin 895 oldu.

Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı ise bin 512 olarak belirlendi.

"AKTİF HASTALARIN YAŞ ORTALAMASI 42"

Bakan Koca paylaşımını, "Aktif hastaların yaş ortalaması 42. Yoğun bakım hastalarının yaş ortalaması ise 65. Virüsün sevdiklerimizi bizden ayırmaması için birlikte tedbirlere uymakta ısrar edelim. Güçlü MÜCADELE BİRLİKTE tedbirle mümkün." notuyla yaptı.