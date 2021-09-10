10 Eylül Türkiye'nin korona tablosu

Türkiye'de bugün 23 bin 562 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkarken 214 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı'nın güncellediği koroanvirüs verilerini Sağlık BakanıFahrettin Koca Twitter'dan paylaştı.

214 CAN KAYBI

Güncel tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 835 korona testi yapıldı, 23 bin 562 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi hayatını kaybetti.

"TEDBİRLER YOL ARKADAŞIMIZ"

Koca paylaşımını, "Vaka sayımız 23.562. Dün 257 olan can kaybımız bugün 214. Vakaların seyrinde bariz düşüş yok. Can kaybı sayısındaki azalma şu an için umut verici. Ama bu, yarın tersi de muhtemel bir durum. Salgın ortamında, aşıyla geri dönüşü olmayan adımlar atmalıyız. Tedbirler yol arkadaşımız." ifadeleiyle yaptı.

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