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10 Haziran Cuma güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

10 Haziran Cuma güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 10 Haziran Cuma gününün dolar kuru araştırılıyor. İnişli-çıkışlı bir seyirde olan doların güne nasıl başladığı merak konusu. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar?