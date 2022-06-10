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    10 Haziran Cuma güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

    Yatırımcılar tarafından 10 Haziran Cuma gününün dolar kuru araştırılıyor. İnişli-çıkışlı bir seyirde olan doların güne nasıl başladığı merak konusu. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar?
    • 10.06.2022 - 10:39
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    10 Haziran Cuma güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

    Yatırımcılar dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, piyasalardaki inişli çıkışlı durum sürüyor.

    Dolar, altın ve euroyu takip edenler, piyasaların açılmasının ardından oluşan seyre dair detaylara ulaşmak istiyor.

    Haftayı düşüşle kapatan ve haftaya düşüşle başlayan dolar ve euro kuru, düşüşe zaman zaman ise ufak oynamalarla çıkışa devam ediyor.

    Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.

    Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 10 Haziran Cuma 2022 piyasalardaki son durum...

    10 Haziran dolar ve euro ne kadar?

    Dolar 17,24 liradan, euro ise 18,3310 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 17,2380 liradan alınan dolar 17,24 liradan, 18,3290 liradan alınan euro ise 18,3310 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 17,22 liradan, euro ise 18,36 liradan satılmıştı.


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