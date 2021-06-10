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    10 Haziran Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    10 Haziran Türkiye'nin koronavirüs tablosu

    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 96 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 408 kişi yeni vaka tespit edildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 10.06.2021 - 19:37
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    Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

    VAKA SAYISI 6 BİN 408

    Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 6 bin 408 yeni vaka tespit edildi.

    Vakalar arasında ise 563 semptomlu hasta belirlendi.

    96 CAN KAYBI

    Hastanelerde tedavi altında bulunan 6 bin 895 kişi sağlığına kavuşurken, 96 kişi yaşamını yitirdi.

    Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 48 bin 524 oldu.

    10 Haziran Türkiye nin koronavirüs tablosu #1

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