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10 Haziran Türkiye'nin koronavirüs tablosu
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 96 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 408 kişi yeni vaka tespit edildi.
- AA & Ensonhaber
- 10.06.2021 - 19:37
Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.
VAKA SAYISI 6 BİN 408
Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 6 bin 408 yeni vaka tespit edildi.
Vakalar arasında ise 563 semptomlu hasta belirlendi.
96 CAN KAYBI
Hastanelerde tedavi altında bulunan 6 bin 895 kişi sağlığına kavuşurken, 96 kişi yaşamını yitirdi.
Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 48 bin 524 oldu.