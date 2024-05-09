10 ilde "Bozdoğan-36" operasyonu: 72 gözaltı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde bölücü terör örgütüne yönelik 'Bozdoğan-36' operasyonlarında 72 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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ensonhaber.com

Güvenlik güçlerinin terör örgütlerine yönelik operasyonları hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda 'Bozdoğan-36' operasyonu düzenlendi.

Konuya ilişkin açıklama, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi.

"Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız"

Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

72 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince Mardin, Antalya, Elazığ, Adıyaman, Diyarbakır, Eskişehir, İstanbul, Balıkesir, Hakkari ve Şanlıurfa’da operasyon düzenlendiğini belirten Yerlikaya, 72 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Kanunsuz eylemleri tespit edildi

Yerlikaya, operasyonlarda, bölücü Terör Örgütü (BTÖ) içerisinde faaliyet yürüttükleri, nevruz etkinliklerinde ve düzenlenen tanıtım toplantılarında terör örgütü propagandası yaptıkları, örgüt mensuplarının mezarları başında anma ve taziye etkinliklerine katılarak örgüt lehine slogan attıkları, örgütün cezaevi iç koordinasyonu yapılanması içerisinde yer alan şahıslara para yardımı yaptıkları, ateş yakmak, havai fişek atmak, slogan atmak ve çöp konteynerleriyle yolu trafiğe kapatmak suretiyle kanunsuz gösterilere katıldıkları ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğunun tespit edildiği bilgisini verdi.

Yerlikaya, polisleri tebrik etti

Operasyonlar sonucu 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkıdan çevirme tabanca, 1 adet av tüfeği ve çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konulduğunu belirten Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren polis ekiplerini tebrik etti.