10 ilde PKK üyelerine 'Bozdoğan-9' operasyonu: 47 şüpheli yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik 10 ilde düzenlenen 'Bozdoğan-9' operasyonlarında 47 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

DHA

Güvenlik güçlerinin terör örgütlerine yönelik operasyonları hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda 'Bozdoğan-9' operasyonu düzenlendi.

Konuya ilişkin açıklama, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terörle mücadele kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde 10 ilde 'Bozdoğan-9' operasyonları düzenlendiğini belirtti.

10 ilde operasyon

Buna göre; Ankara, Antalya, Denizli, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Mardin, Şanlıurfa ve Van'da 47 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu, ruhsatsız tabancalara, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyale el konuldu.

Şüphelilerin, terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri, terör örgütünün sözde üniversite yapılanması ile gençlik yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları, cezaevlerinde bulunan örgüt mensuplarına finans sağladıkları, örgüt adına gerçekleştirilen eylemleri organize ederek katılım sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.

"Mücadelemize aralıksız devam edeceğiz"

Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için mücadelemize aralıksız devam edeceğiz." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)