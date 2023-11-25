Suçluların kökünü kazımakta kararlı olan İçişleri Bakanlığı, operasyonlara kaldığı yerden devam ediyor.
Son olarak yasa dışı bahisin önüne geçmek amacıyla, 10 ilde eş zamanlı 'SİBERGÖZ-7' operasyonu düzenlendi.
İzmir merkezli Balıkesir, Manisa, Eskişehir, Mardin, Mersin, Kocaeli, Bursa, Burdur ve Hakkari olmak üzere 10 ilde eş zamanlı düzenlenen 'SİBERGÖZ-7' operasyonunda 52 şüpheli yakalandı.
10 ilde eş zamanlı operasyon: 52 şüpheli gözaltına alındı
Bakan Yerlikaya, "Spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet suçunu işleyenleri yakından takip etmeye devam ediyoruz. Enselerindeyiz" açıklamasını yaptı.
Öte yandan alt liglerde oynayan 2 futbolcu da yasa dışı bahis para yönetiminde görevli olduğu tespit edildi.
Operasyonda, çok sayıda dijital materyale de el konuldu.
"Enselerindeyiz..."
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:
"Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki
Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet suçunu işleyenleri yakından takip etmeye devam ediyoruz. Enselerindeyiz.
Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İzmir merkezli Balıkesir, Manisa, Eskişehir, Mardin, Mersin, Kocaeli, Bursa, Burdur ve Hakkari olmak üzere 10 ilde eş zamanlı olarak yapılan SİBERGÖZ-7 operasyonunda Yasa Dışı Bahis ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarını işleyen toplam 52 şüpheli yakalandı.
"Yerel bir gazeteciden aldıkları bilgileri örgüte aktardıkları tespit edildi"
Bu şüpheli şahısların,
İzmir’de çalışan yerel bir gazeteciden bahse konu olan ve yasa dışı yollarla edinilen bilgiyi aldıkları, bu bilgileri oluşturdukları örgüte aktardıkları,
Alt liglerde oynayan 2 futbolcunun da panel ve para yönetiminde görevli oldukları tespit edildi.
Operasyonda, çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Operasyonları gerçekleştiren Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimiz duası sizinle. Yasa dışı bahisçilere karşı operasyonlarımız artarak devam edecek."
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