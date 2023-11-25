10 ilde 'SİBERGÖZ-7' operasyonu: 52 gözaltı İçişleri Ali Bakanı Yerlikaya, futbol ve diğer spor müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna (7258 Sayılı) muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarına yönelik İzmir Merkezli 10 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “Sibergöz-7” operasyonunda 52 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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Suçluların kökünü kazımakta kararlı olan İçişleri Bakanlığı, operasyonlara kaldığı yerden devam ediyor.

Son olarak yasa dışı bahisin önüne geçmek amacıyla, 10 ilde eş zamanlı 'SİBERGÖZ-7' operasyonu düzenlendi.

İzmir merkezli Balıkesir, Manisa, Eskişehir, Mardin, Mersin, Kocaeli, Bursa, Burdur ve Hakkari olmak üzere 10 ilde eş zamanlı düzenlenen 'SİBERGÖZ-7' operasyonunda 52 şüpheli yakalandı.

10 ilde eş zamanlı operasyon: 52 şüpheli gözaltına alındı

Bakan Yerlikaya, "Spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet suçunu işleyenleri yakından takip etmeye devam ediyoruz. Enselerindeyiz" açıklamasını yaptı.

Öte yandan alt liglerde oynayan 2 futbolcu da yasa dışı bahis para yönetiminde görevli olduğu tespit edildi.

Operasyonda, çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

"Enselerindeyiz..."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki



Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet suçunu işleyenleri yakından takip etmeye devam ediyoruz. Enselerindeyiz.



Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İzmir merkezli Balıkesir, Manisa, Eskişehir, Mardin, Mersin, Kocaeli, Bursa, Burdur ve Hakkari olmak üzere 10 ilde eş zamanlı olarak yapılan SİBERGÖZ-7 operasyonunda Yasa Dışı Bahis ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarını işleyen toplam 52 şüpheli yakalandı.

"Yerel bir gazeteciden aldıkları bilgileri örgüte aktardıkları tespit edildi"