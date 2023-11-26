10 ilde Sibergöz-8 operasyonu! Ali Yerlikaya 25 şüphelinin yakalandığını duyurdu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 8 ilde ve Kastamonu merkezli 2 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Sibergöz-8 operasyonlarında toplam 28 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, “Göz açtırmayacağız” ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yeni bir operasyonu daha duyurdu.

Bu kez hedefte dolandırıcılar ve yasa dışı bahisçiler yer aldı.

"Toplam 25 şüpheli yakalandı"

Bakan Yerlikaya, Sibergöz-8 operasyonuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık suçuna yönelik İstanbul Merkezli 8 ilde, Kastamonu Merkezli 2 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “SİBERGÖZ-8” operasyonlarında toplam 25 şüpheli yakalandı. Operasyonlar devam ediyor."

"Göz açtırmayacağız"

Ali Yerlikaya'nın paylaşımında yer alan ifadeler şu şekilde:

Aziz milletimizin bilmesini isterim ki. Bilişim sistemlerinin kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların, yasa dışı bahis oynatanların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız.

8 ilde eş zamanlı operasyon

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, istanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul merkezli Muğla, Kocaeli, Siirt, Ankara, Antalya, Çanakkale ve Erzincan olmak üzere 8 ilde eş zamanlı, Kastamonu Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Kastamonu ve Mersin olmak üzere 2 ilde eş zamanlı olarak yapılan ve 10 ili kapsayan SİBERGÖZ-8 operasyonlarında Bilişim Sistemlerinin Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık suçlarını işleyen toplam 25 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin faaliyetleri

Bu şüpheli şahısların, vatandaşları arayarak kendilerini "Yatırım Danışmanı" şeklinde tanıttıkları, Forex Yatırımı vaadiyle yüksek kazanç elde edeceklerini söyleyerek bu kişileri dolandırdıkları, dolandırdıkları kişilerden 211.500 $ haksız kazanç sağladıkları, başkalarına ait banka veya kredi kartları ile GSM numaralarını temin ettikleri, elde ettikleri hesaplar ile GSM hatlarını yasa dışı bahis işlemlerinde kullandıkları tespit edilmiştir.

Ele geçirilenler