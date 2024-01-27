10 ilde Sibergöz-19 Operasyonu! Ali Yerlikaya açıkladı: 33 kişi yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık ve hırsızlık yapan şüphelilere düzenlenen operasyonda 33 şüpheli yakalandığını açıkladı.

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ensonhaber.com

Yurt genelinde siber operasyonlar aralıksız sürüyor.

Ekipler, dolandırıcılık yapanlara geçit vermiyor.

Bu kapsamda yeni bir operasyon daha gerçekleşti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyonun ayrıntılarını paylaştı.

"Sibergöz üzerinizde"

Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"10 ilde Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık ve Hırsızlık Suçlarını işleyen şüphelilere yönelik düzenlenen “SİBERGÖZ-19” Operasyonları Kapsamında 33 şüpheli yakalandı.

Sanal Ortamda Halkımızı Dolandırmaya Çalışanlar! Sibergöz üzerinizde. Jandarmamız, Polisimiz Ensenizde. Sizlere Göz Açtırmayacağız!

İllerdeki çalışmalar

Paylaşımın devamında şöyle denildi:

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde;

Antalya, Muğla, Diyarbakır, Adana, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Mersin, Batman ve Bursa’da düzenlenen “Sibergöz-19” operasyonlarda;

Antalya merkezli Adana, Gaziantep ve İstanbul olmak üzere 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli,

Muğla merkezli İstanbul ve İzmir olmak üzere operasyon sonucunda, 3 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli,

Diyarbakır merkezli Mersin, Batman, İstanbul ve Bursa olmak üzere 5 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli,

İstanbul merkezli İstanbul ve Hatay olmak üzere 2 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı.

"Rıza dışında 530 bin TL’nin aktarıldığı tespit edildi"

İstanbul ve Antalya İl Jandarma Komutanlıkları Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince düzenlenen operasyonlarda;

kripto para ve ürün alım-satım komisyonlarıyla birlikte şüphelilere ait 63 Milyon TL banka hesap hareketliliği ve bir kişinin kripto uygulaması hesabından rızası dışında 530 bin TL’nin başka hesaplara aktarıldığı tespit edildi.

Antalya ve Muğla

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmada, sahte siteler üzerinden Antalya ili Kemer ilçesindeki “Ürün Alım-Satımı ve Komisyonu” adı altında para talep ederek toplamda 480 bin TL haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.



Muğla İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışma sonucu, 3 farklı sahte sigorta sitesi üzerinden araç sigortası ve kasko yapmak suretiyle vatandaşlarımızın mağdur edildiği tespit edildi.



Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Facebook Marketplace üzerinden “Klima satışı” vaadiyle vatandaşlarımızdan 1 milyon 200 bin TL haksız kazanç sağlandığı tespit edildi.

Ele geçirilenler