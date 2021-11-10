Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de ebediyete irtihalini, gazeteler hüzün ve duygu yüklü manşetlerle halka duyurdu.

Gazeteler 10 Kasım 1938 günü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümüne duyulan üzüntüyü manşetlere taşıdı.

Türk basını en hüzünlü manşetlerini o gün attı.

Ulusal gazeteler yıldırım (ikinci) baskılarıyla Ata'nın vefat haberini okurlarına duyurdu.

10 Kasım 1938 gazete manşetleri VİDEO

''BABAMIZI KAYBETTİK''

Atatürk'ün ebediyete irtihalini, Ulus Gazetesi "Kurtarıcını ve En Büyük Evladını Kaybettin. Türk Milleti, Sen Sağol", Tan Gazetesi "Babamızı Kaybettik", Cumhuriyet Gazetesi "Atatürk'ümüzü Kaybettik", Kurun Gazetesi "Atatürk Öldü. Türk Milleti Sen Sağol", Son Posta Gazetesi "Türk Milleti Ulu Şefini, İnsanlık Büyük Evladını Kaybetti" manşetleriyle haberleştirdi.

ATATÜRK SEVGİSİYLE BAŞLAYAN KOLEKSİYON SERGİYE DÖNÜŞTÜ

Büyük matemin yer aldığı tarihi gazeteleri yurdun dört bir yanından toplayan koleksiyoner Gürkan Gürbüz, 10 Kasım tarihli gazetelerden oluşan koleksiyonunu "Tarihin Matem Sayfaları" adıyla sergiliyor.

AA muhabirinin görüştüğü Gürbüz, 10 Kasım tarihli gazeteleri toplama merakının Atatürk sevgisinden dolayı başladığını söyledi.

''ONLARA HAYRANLIKLA UZUN UZUN BAKIYORDUM''

Atatürk'ün vefatından naaşının 1953'te Anıtkabir'e nakline kadar olan süreçteki 10 Kasım tarihli tüm gazeteleri topladığını belirten Gürbüz, şöyle konuştu:

"Atatürk'ün fotoğraflarını çocukken ders kitaplarının kapaklarında görüyordum. Onlara hayranlıkla uzun uzun bakıyordum. Bir gün elime geçen eski 10 Kasım tarihli gazeteden etkilenerek, kendimi 10 Kasım gazeteleriyle sınırlamak kaydıyla bu koleksiyona başladım. Süreç içerisinde önce ulusal sonra yerel düzeyde çıkan gazeteleri topladım. Daha sonra Atatürk'ün vefatının ardından düzenlenen törenlerin fotoğraflarını biriktirmeye başladım."





''BİZDEN SONRA SERGİYİ EVLATLARIM AÇSIN İSTİYORUM''



10 Kasım tarihli gazete koleksiyonunun çocuklarına bırakacağı en büyük miras olduğunu ifade eden Gürbüz, "Bu anlamlı koleksiyonu bugün biz sergiliyoruz. Bizden sonra bu sergiyi evlatlarımız açsın istiyorum." dedi.

10 Kasım 1938 gazete manşetleri - FOTO GALERİ İÇİN TIKLAYIN