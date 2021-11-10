10 Kasım 2021 Atatürk öleli kaç yıl oldu, kaç yaşında vefat etti?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünden kaç yıl geçtiği merak ediliyor. Peki Bu yıl Atatürk'ün kaçıncı ölüm yıl dönümüdür? Mustafa Kemal Atatürk öleli kaç yıl oldu?

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938 yılında hayata gözlerini yumdu.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Atatürk için anma törenleri düzenlenecek. Saat 09:05'te ise 2 dakikalık saygı duruşu yapılacak.

Öte yandan vatandaşlar 10 Kasım’da Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk hakkında detayları merak ediyorlar. 10 Kasım’ın kaçıncı yıl dönümü? Atatürk'ün ölümünün kaçıncı yıldönümü? Atatürk öleli kaç yıl oldu? İşte detaylar...

ATATÜRK ÖLELİ KAÇ YIL OLDU 2021?

2021 yılı Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 83. yıl dönümüdür. Atatürk aramızdan ayrılalı 83 yıl oluyor...

ATATÜRK KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

1881 yılında dünyaya gelen Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 yılında 57 yaşında hayata gözlerini yumdu.