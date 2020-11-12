10 Kasım'da Atatürk'e saygı duruşu sırasında ayağa kalkmayan işçi, PKK sloganı atınca tekme tokat dayak yedi. O anlar, kameraya yansıdı.

Sosyal medyaya yansıyan bir 10 Kasım görüntüsü, izleyenleri hayrete düşürdü.

2 gün önce Atatürk'ün 82. ölüm yıl dönümü nedeniyle yurdun dört bir yanında 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulmuştu.

Genci yaşlısı tüm vatandaşların saygıyla yad ettiği 10 Kasım anmalarından sosyal medyaya düşen bir video ise izleyenlere pes dedirtti.

AYAĞA KALKMADI

Bir tekstil atölyesinden kameraya yansıyan görüntülerde atölyenin sahibi olduğu düşünülen şahsın, işçileri Atatürk'ü anmak için saygı duruşuna davet ettiği görüldü.

Anma için konuşma yapan şahıs, "Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olan saat 09.05'te öncelikle kendisine sonra tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, hepsi cennetlik olur inşallah ruhları şad olsun. Herkesi bir dakikalık saygı duruşuna rica ediyorum." ifadeleriyle çalışanlara seslendi.

10 Kasım anmasında PKK'ya yönelik sloganı attı, anında cevap geldi- İZLE

"ATATÜRK İÇİN KALKMIYORSAN..."

Daha sonra ayağa kalkmayan birkaç işçinin olması üzerine, şahıs sözlerine devam ederek, "Atatürk için kalkmıyorsan hemen git, terket burayı." dedi.

PKK SLOGANI ATINCA DAYAK YEDİ

İşçilerden biri, saygı duruşuna geçildiği sırada ise, "Biji serok Apo, Biji Kürdistan" sloganları attı.

Bu sloganı duyan iş yeri sahibi, PKK sempatizanı işçisini tekme tokat döverek dışarıya attı.