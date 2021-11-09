10 Kasım Çarşamba kargolar çalışıyor mu, kaça kadar açık? Kargo çalışma saatleri

10 Kasım Çarşamba kargolar çalışıyor mu, kaça kadar açık? Kargo çalışma saatleri

10 Kasım'a saatler kala vatandaşlar, kargoların çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Kargo bekleyenler, "10 Kasım'da kargolar çalışıyor mu, kaça kadar açık?" sorusunu gündeme getirdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım için artık saatler kalırken, resmi tatil olup olmadığı ve kargoların çalışıp çalışmadığı araştırılmaya başlandı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün üzerinden 83 yıl geçerken, saat 09.05'te çalan siren sesleriyle birlikte Türkiye genelinde 2 dakika süreyle Atatürk anısına saygı duruşuna geçilecek.

Düzenlenecek törenler duygusal anlara sahne olacak ve tüm yurt Gazi Mustafa Kemal Atatürk için anma törenlerinde hazır bulunacak.

Peki, 10 Kasım Çarşamba günü resmi tatil mi? 10 Kasım'da kargolar çalışıyor mu, kaça kadar açık? İşte yanıtı...

10 KASIM ÇARŞAMBA GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI?

10 Kasım'da kargolar açık olacak. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil sayılmadığı için kargolar kapanmayacak.

Normal çalışma düzenlerine devam edecek olan kurumlarda işlem gerçekleştirmek isteyen kişiler, işlemlerini sorunsuz bir şekilde yapabilecek.

Kargoların çalışma saatleri 10 Kasım'da değişiklik göstermeyecek.