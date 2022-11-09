10 Kasım mesajları 2022! En kısa, anlamlı, resimli 10 Kasım Atatürk'ü Anma mesajları ve sözleri

10 Kasım mesajları 2022! En kısa, anlamlı, resimli 10 Kasım Atatürk'ü Anma mesajları ve sözleri

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümüne saatler kala 10 Kasım mesajları araştırılmaya başladı. İşte birbirinden güzel ve anlamlı ve resimli 10 Kasım mesajları ve sözleri…

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938, saat 09:05'te hayata gözlerini yumdu.

Ulu önder Atatürk her sene 10 Kasım tarihinde tüm yurtta anılıyor ve saat 09.05'te tüm yurt saygı duruşuna geçiyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 10 Kasım günü Atatürk'ü anma törenleri yapılacak.

Ulu Önder Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım saat 09:05'te okullarda ve etkinliklerde yapılacak anma törenlerinde şiirler okunacak.

Mustafa Kemal Atatürk'ün sonsuzluğa uğurlandığı bu günde, sosyal medyada da paylaşımlar yapılıyor. İşte resimli ve anlamlı 10 Kasım mesajları ve sözleri…

10 Kasım mesajları ve sözleri

Türk Milletinin her bir ferdi Atatürk'ün getirdiği ilke ve devrimlerin gönüllü ve azimli birer koruyucusu olmaktan büyük bir onur duymaktadır.

Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti; demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olma özelliğini hiçbir zaman yitirmeyecektir.

Unutturamaz seni hiç kimse unutulsak da biz. Her yerde sen her şeyde sen bilmem ki nasıl söylesem. Atam rahat uyu.

Büyük Atatürk! Tarih seni bağımsızlığın baş mimarı olarak yazmakta, bütün uluslar senin manevi şahsiyetin önünde saygıyla eğilmektedir.

Gideli 84 yıl oldu, gün geçtikçe daha çok özlüyorum unutulmayacaksın atam.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vatanı ve milleti adına yaptığı büyük işler için şükranla anıyor, manevi huzurunda saygıyla eğiliyorum. Ruhu şad olsun

Bu vatan senin gibi bir kahramanı ebediyen bir daha görmeyecek yerinde rahat uyu…

Adını Türk tarihine altın harflerle yazdıran büyük şahsiyet sen Türk milletinin kalbinde ebedi yaşayacaksın.

Türk milletinin eşsiz evladı Atatürk! Sen ebedi istirahatgâhında rahat uyu. "En büyük eserim." dediğin Türkiye Cumhuriyeti bizlere emanettir. Türk Milleti.

Bir milleti, uçurumun kenarından sarsılmaz azmiyle kurtaran, kuvvetlendiren, yükselten yöneticiler arasında Atatürk, en birincisidir.

Bizler Cumhuriyetini, taşıyacağız sonsuza, Atam sen rahat uyu, aziz vatan toprağında.

Atatürk, tarihte, memleketinin en büyük adamlarından biri olarak kalacaktır.

10 Kasım sabahı 09.05 bütün sirenler çaldı, bütün gözyaşları aktı, bütün herkes hazırda, sen hiç unutulmazsın çünkü sen Atatürk”sün…

Her fani gibi 83 yıl önce ebediyete intikal etmiş, ama manevi varlığı, düşünceleri ve kutlu vasiyeti tertemiz millet vicdanında bayrak gibi dalgalanmaktadır.