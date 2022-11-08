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    10 KASIM ŞİİRLERİ! En güzel, kısa, anlamlı 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü şiirleri

    Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümüne günler kala 10 Kasım şiirleri araştırılmaya başladı. İşte birbirinden güzel ve anlamlı 10 Kasım şiirleri...
    • 08.11.2022 - 12:54
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    10 KASIM ŞİİRLERİ! En güzel, kısa, anlamlı 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü şiirleri

    Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938, saat 09:05'te hayata gözlerini yumdu.

    Her yıl olduğu gibi bu yıl da 10 Kasım günü Atatürk'ü anma törenleri yapılacak.

    Ulu Önder Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım saat 09:05'te okullarda ve etkinliklerde yapılacak anma törenlerinde şiirler okunacak.

    Mustafa Kemal Atatürk'ün sonsuzluğa uğurlandığı bu günde, özellikle okullarda okunmak için 10 Kasım şiirleri araştırılıyor.

    İşte en güzel, anlamlı, kısa 10 Kasım Atatürk'ü anma şiirleri...

    Atatürk Şiir (Ülkü Duysak)

    Kalbimde büyük sevgin.

    Adın düşmez dilimden

    İzinden yürüyorum,

    “Türk’üm, doğruyum’’ derken

     

    Sen büyük Türk, Atatürk!

    Aydınlık bir ufuksun

    Küçücük yüreğime,

    Sığmayan gururumsun.

    10 KASIM ŞİİRLERİ! En güzel, kısa, anlamlı 10 Kasım Atatürk ü Anma Günü şiirleri #1

    Atamız Şiiri

    O sabah güneş başkaydı

    Sanki kimseye o eski sıcaklığını vermiyordu

    İşte o sabah herkesin yüzü soluktu

    Ağlıyorlardı...

    O sabah 1938 sabahı

    Saat tam dokuzu beş geçe

    Ulusumuzu kurtaran ATAMIZ

    Gözlerini kapattı, sonbahar yaprakları altında

    Her şey o sabah oldu, işte o sabah

    10 KASIM ŞİİRLERİ! En güzel, kısa, anlamlı 10 Kasım Atatürk ü Anma Günü şiirleri #2

    Atatürk

    Düşmanların elinden,

    Sen kurtardın vatanı.

    En yükseklere diktin,

    Şanlı Türk bayrağını.

     

    Adını ve şanını,

    Bütün dünya biliyor.

    Masum olan milletler,

    Hep izinden gidiyor.

     

    Sen, Türk için her zaman,

    En büyük kahramansın.

    Damarlarımızda akan,

    Eşsiz, asil bir kansın.

    Birkan Soylu

    10 KASIM ŞİİRLERİ! En güzel, kısa, anlamlı 10 Kasım Atatürk ü Anma Günü şiirleri #3

    ATATÜRK

    Türk’ü ölümden

    O’dur kurtaran

    O’dur yeniden

    Türklüğü kuran

    Bu memleketi

    Cumhuriyeti

    Atatürk etti

    Bize armağan

    Hasan Ali YÜCEL

    10 KASIM ŞİİRLERİ! En güzel, kısa, anlamlı 10 Kasım Atatürk ü Anma Günü şiirleri #4

    BİR RESİMDE ATATÜRK

    İzmir' e girişini Atatürk' ün

    Bir kahve duvarındaki resimde gördüm

    Bir ılık güz öğlesinde

    Şanlı haki urbası üzerinde

    Koymuştu kılıcını içine kınının

    Yürüyordu arasına sevgili halkının

    Ayağında Anadolu' dan getirdiği toz

    Bir inanç gözlerinde tükenmez

    Alabildiğine insan kalabalığı ardı

    Bir aydınlık geleceğe bakıyordu

    Işıktı sevinçti türküydü

    Görseydiniz o resimde Atatürk' ü

    Sabahattin Kudret Aksal

    10 KASIM ŞİİRLERİ! En güzel, kısa, anlamlı 10 Kasım Atatürk ü Anma Günü şiirleri #5

    SAAT 9'U 5 GEÇE

    Saat 9'u 5 geçe

    Atam dolma bahçede

    Gözlerini kapamış

    Bütün dünya ağlamış

    Doktor doktor kalksana

    Lambaları yaksana

    Atam elden gidiyor

    Çaresine baksana

    Uzun uzun kavaklar

    Dökülüyor yapraklar

    Ben Atama doymadım

    Doysun kara topraklar

    10 KASIM ŞİİRLERİ! En güzel, kısa, anlamlı 10 Kasım Atatürk ü Anma Günü şiirleri #6

    ÖLMEZ ATATÜRK

    Gözleri bir güneş gibi aydınlatırdı,

    Umutsuzluğu kabul etmeyendi ATATÜRK

    Sevginin kaynağı, Bağımsızlığın timsali

    Geleceğimin aynası, ölmez ATATÜRK

    Yoklukların ve çaresizliğin düşmanı

    Kimsesizlerin can dostuydu ATATÜRK

    Vatanının yılmaz savunucusu

    Özgürlüğün mimarı, Ölmez ATATÜRK

    Vatan toprağını altın bilen

    Yabancıya yar etmeyen ATATÜRK

    Ya İstiklal Ya Ölüm diye haykıran

    Kurtuluşumun sembolü, ölmez ATATÜRK

    10 KASIM ŞİİRLERİ! En güzel, kısa, anlamlı 10 Kasım Atatürk ü Anma Günü şiirleri #7


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