10 KASIM ŞİİRLERİ! En güzel, kısa, anlamlı 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü şiirleri

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümüne günler kala 10 Kasım şiirleri araştırılmaya başladı. İşte birbirinden güzel ve anlamlı 10 Kasım şiirleri...

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938, saat 09:05'te hayata gözlerini yumdu.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 10 Kasım günü Atatürk'ü anma törenleri yapılacak.

Ulu Önder Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım saat 09:05'te okullarda ve etkinliklerde yapılacak anma törenlerinde şiirler okunacak.

Mustafa Kemal Atatürk'ün sonsuzluğa uğurlandığı bu günde, özellikle okullarda okunmak için 10 Kasım şiirleri araştırılıyor.

İşte en güzel, anlamlı, kısa 10 Kasım Atatürk'ü anma şiirleri...

Atatürk Şiir (Ülkü Duysak)

Kalbimde büyük sevgin.

Adın düşmez dilimden

İzinden yürüyorum,

“Türk’üm, doğruyum’’ derken

Sen büyük Türk, Atatürk!

Aydınlık bir ufuksun

Küçücük yüreğime,

Sığmayan gururumsun.

Atamız Şiiri

O sabah güneş başkaydı

Sanki kimseye o eski sıcaklığını vermiyordu

İşte o sabah herkesin yüzü soluktu

Ağlıyorlardı...

O sabah 1938 sabahı

Saat tam dokuzu beş geçe

Ulusumuzu kurtaran ATAMIZ

Gözlerini kapattı, sonbahar yaprakları altında

Her şey o sabah oldu, işte o sabah

Atatürk

Düşmanların elinden,

Sen kurtardın vatanı.

En yükseklere diktin,

Şanlı Türk bayrağını.

Adını ve şanını,

Bütün dünya biliyor.

Masum olan milletler,

Hep izinden gidiyor.

Sen, Türk için her zaman,

En büyük kahramansın.

Damarlarımızda akan,

Eşsiz, asil bir kansın.

Birkan Soylu

ATATÜRK

Türk’ü ölümden

O’dur kurtaran

O’dur yeniden

Türklüğü kuran

Bu memleketi

Cumhuriyeti

Atatürk etti

Bize armağan

Hasan Ali YÜCEL

BİR RESİMDE ATATÜRK

İzmir' e girişini Atatürk' ün

Bir kahve duvarındaki resimde gördüm

Bir ılık güz öğlesinde

Şanlı haki urbası üzerinde

Koymuştu kılıcını içine kınının

Yürüyordu arasına sevgili halkının

Ayağında Anadolu' dan getirdiği toz

Bir inanç gözlerinde tükenmez

Alabildiğine insan kalabalığı ardı

Bir aydınlık geleceğe bakıyordu

Işıktı sevinçti türküydü

Görseydiniz o resimde Atatürk' ü

Sabahattin Kudret Aksal

SAAT 9'U 5 GEÇE

Saat 9'u 5 geçe

Atam dolma bahçede

Gözlerini kapamış

Bütün dünya ağlamış

Doktor doktor kalksana

Lambaları yaksana

Atam elden gidiyor

Çaresine baksana

Uzun uzun kavaklar

Dökülüyor yapraklar

Ben Atama doymadım

Doysun kara topraklar

ÖLMEZ ATATÜRK

Gözleri bir güneş gibi aydınlatırdı,

Umutsuzluğu kabul etmeyendi ATATÜRK

Sevginin kaynağı, Bağımsızlığın timsali

Geleceğimin aynası, ölmez ATATÜRK

Yoklukların ve çaresizliğin düşmanı

Kimsesizlerin can dostuydu ATATÜRK

Vatanının yılmaz savunucusu

Özgürlüğün mimarı, Ölmez ATATÜRK

Vatan toprağını altın bilen

Yabancıya yar etmeyen ATATÜRK

Ya İstiklal Ya Ölüm diye haykıran

Kurtuluşumun sembolü, ölmez ATATÜRK