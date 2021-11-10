10 Kasım Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de bugün 27 bin 259 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 27 BİN 259

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 251 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 259 kişinin testi pozitif çıkarken, 203 kişi ise hayatını kaybetti.

"YÜKSEK AŞI ORANI VE TEDBİR VİRÜSÜN GÜCÜNÜ KIRAR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Aşı olmak, yeni dozları gününde yaptırmak, salgın tedbirlerine uymak düşünülenden büyük sonuçlara yol açacaktır. Çünkü Covid-19 aşısı ve tedbirler bizleri koruma altına almakla kalmaz: virüsün yayılma, yaşama alanını daraltır. Yüksek aşı oranı ve tedbir virüsün gücünü kırar."

TOPLAM UYGULANAN DOZ MİKTARI 118 MİLYONA YAKLAŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 55 milyon 726 bin 882, 2. doz uygulanan aşı miktarı 49 milyon 405 bin 70, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 11 milyon 498 bin 68 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 117 milyon 866 bin 846.