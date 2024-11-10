10 Kasım'da Dolmabahçe Sarayı'na ziyaretçi akını

AA

Bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 86'ncı ölüm yıl dönümü.

Yurdun dört bir yanında Türk milletinin acı kaybı için 9'u 5 geçe sirenler acı acı çaldı.

Sireni duyan tüm vatandaşların ellerindeki işleri bir kenara bırakıp 1 dakikalık saygı duruşuna geçtiği anlarda ise hayat durdu.

ATATÜRK'Ü, ÖLDÜĞÜ YERDE ANDILAR

Bu önemli günde yüzlerce vatandaş ise, yağmur çamur demeden Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'nın yolunu tuttu.

Sabah 07.00 itibarıyla açılan Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, Beşiktaş'tan Dolmabahçe'ye yürüdü.

DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

7'den 70'e her yaştan vatandaş, Mustafa Kemal Atatürk’ün son nefesini verdiği odayı ziyaret etmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Saat 9'u 5 geçtiği sırada saygı duruşuna geçen vatandaşlar, gözyaşlarına hakim olamadı.

Gözyaşlarının sel olduğu o anlar, kayda alınarak ölümsüzleşti.