Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal ettiği 10 Kasım tarihinde yurdun dört bir yanında şükranla anılacak. Peki 10 Kasım'da PTT ve noter açık mı? 10 Kasım resmi tatil mi?

Mustafa Kemal Atatürk, her yıl olduğu gibi bu yıl da Anıtkabir başta olmak üzere yurdun dört bir yanında şükranla anılacak. 10 Kasım'ın Perşembe gününe denk gelmesi sonrası vatandaşlar "10 Kasım resmi tatil mi?" ve "10 Kasım'da PTT ve noter açık mı?" sorularını merak etmeye başladı.

10 Kasım'da PTT ve noterler açık mı?

Resmi tatiller içerisinde 10 Kasım'ın yer almadığı biliniyor. Bu sebeple bankalar, PTT, noter ve diğer kamu kurumları normal çalışma sistemleri uygulanmış olacak. Yani okullar tatil olmayacak fakat düzenlenen törenlerle Atatürk anılmış olacak. Ayrıca Atatürk'ün gözlerini yumduğu saat olarak bilinen saat 09:05'te pek çok kurumda siren sesleri ve saygı duruşu ile birlikte anma töreni gerçekleştirilecek.

10 Kasım resmi tatil mi?

10 Kasım günü, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümü olarak bilinmekte. Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sene de 10 Kasım resmi tatil olarak kabul edilmeyecek. Ancak Atatürk’ü anmak için resmi kurumlarda ve okullarda anma törenleri düzenlenecek.