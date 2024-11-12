10 Kasım'da 'putlara tapınma' paylaşımı yapan doktora tutuklama

Haber Merkezi

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 86'ıncı ölüm yıl dönümü geride kaldı.

10 Kasım'da Türkiye genelinde anma programları yapıldı.

Atatürk'ün ölüm saati olan 09.05'te tüm ülkede sirenler çaldı, saygı duruşları yapıldı.

DOKTORUN PAYLAŞIMINA SORUŞTURMA

O sıralarda tıp doktoru Mehmet Arslan, bir paylaşım yaptı.

“Putlara tapınma, Saygı Allah'a olur" ifadelerini kullanan Arslan hakkında soruşturma başlatıldı.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Arslan, tutuklanırken söz konusu paylaşımı ve diğer paylaşımları soruldu.

Arslan'ın ilk ifadesi ortaya çıktı.

Söz konusu hesabı kendisinin kullandığını ve paylaşımı da kendisinin yaptığı belirten Arslan, ifadesinde şöyle konuştu:

"HİÇBİR ÖZEL ŞAHSİYET BELİRTİLMEMİŞ"

"Hiçbir özel şahsiyete belirtilmiş bir şey yok, ben bir hekimim, can kurtarmaya çalışan kanser hekimiyim, siyonist kanserle mücadele ediyorum, şu hassas günlerde onların dünyadaki uzantılarına değiniyorum. RabbiDr isimli hesap bana aittir, o paylaşımı ben yaptım diye hatırlıyorum, paylaşım istediğim gibi olmadı, ben paylaştığım resimdekinin Atatürk heykeli olduğunu bilmiyordum, toplu bir heykeldi, resmi bir eyleme yetişiyordum."