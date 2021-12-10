Bugün başlayan 10. Malatya Uluslararası Film Festivali'nde onur ödüllerine Selma Güneri ve Turgay Tanülkü layık görüldü.

Sinemaseverlerin merakla takip ettiği 10. Malatya Uluslararası Film Festivali başladı.

14 Aralık'a kadar sürecek festivalin açılışı saat 20:00’de yapıldı.

10. Malatya Uluslararası Film Festivali'nin direktörlüğünü Haydar Işık üstlenirken, ulusal uzun metraj jüri başkanlığını Murat Saraçoğlu, belgesel film jüri başkanlığını Coşkun Aral, kısa film jüri başkanlığını ise Hayri Çölaşan yapıyor.

ÇEŞİTLİ ETKİNLER MALATYA HALKIYLA BULUŞACAK

Malatya Uluslararası Film Festivali, yabancı ve yerli film seçkileri, iklim filmlerinin gösterimleri yanı sıra sinema atölyeleri, cezaevi ve huzurevi gösterimleri gibi etkinliklerle de 5 gün boyunca Malatya halkıyla buluşacak.

ONUR ÖDÜLLERİ GÜNERİ VE TANÜLKÜ'YE VERİLDİ

Ayrıca festivalde onur ödüllerini alan sanatçılar açıklandı.

Festivalin onur ödülleri, usta oyuncu Selma Güneri ve Turgay Tanülkü'ye verildi.

Güneri ödülünü Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın elinden aldı.

Tanülkü ise ödülünü, Kerem Alışık’tan aldı.

27 UZUN METRAJLI FİLM, 29 BELGESEL VE 88 DE KISA FİLM BAŞVURDU

Öte yandan 10. Malatya Uluslararası Film Festivali’ne bu yıl 27 uzun metrajlı, 29 belgesel, 88 kısa film başvuru yaptı. Uzun Metraj Yarışması için 10 film seçildi. “Ali’nin Tabiatı” (Levent Çetin), “Bembeyaz” (Necip Çağhan Özdemir), “Bir Düş Gördüm” (Murat Çeri), “Çatlak” (Fikret Reyhan), “İçimdeki Kahraman” (Sinan Sertel), “İki Şafak Arasında” (Selman Nacar), “Koridor” (Erhan Tahhuşoğlu), “Kumbara” (Ferit Karol), “Lacivert Gece” (Muhammet Çakıral) ve “Sardunya” (Çağıl Bocut), 125 bin TL ödüllü En İyi Film kategorisinde yarışacak.

EN İYİ FİLM ÖDÜLÜ 125 BİN LİRA

Malatya Uluslararası Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışmasın da Arslantepe Kral Tarhunza heykeli ile birlikte verilecek olan ödüller ise şu şekilde; En İyi Film 125.000 TL, En İyi Yönetmen 25.000 TL, En İyi Senaryo 15.000 TL, En İyi Görüntü Yönetmeni 15.000 TL, En İyi Kadın Oyuncu 15.000 TL, En İyi Erkek Oyuncu 15.000 TL, Fahri Kayahan En İyi Müzik 10.000 TL. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışmasın da En İyi Film Kemal Sunal Halk Ödülü, Ulvi Saran Jüri Özel Ödülü ve SİYAD En İyi Film Ödülü olarak ise Arslantepe Kral Tarhunza heykeli verilecek.

EN İYİ KISA FİMLE İSE 15 BİN LİRA ÖDÜL

Ulusal Kısa Film Yarışmasında ise derece alanlara Arslantepe Kral Tarhunza heykeli ile birlikte verilecek. En İyi Kısa Film 15.000 TL, En İyi 2. Kısa Film 10.000 TL ve En İyi 3. Kısa Film 7.500 TL ödül, En İyi Belgesel Film için ise Arslantepe Kral Tarhunza heykeli ile birlikte 30.000 TL ödül verilecek.