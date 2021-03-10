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    10 Mart Türkiye'de koronavirüs tablosu

    10 Mart Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 14 bin 556 yeni vaka tespit edildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 10.03.2021 - 20:57
    • Güncelleme : 10.03.2021 - 21:17
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    Sağlık Bakanlığı, günün güncel verilerini paylaştı.

    Bugünkü tabloya göre, son 24 saat içerisinde 145 bin 130 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Böylelikle yapılan toplam test sayısı 34 milyon 548 bin 238'e ulaştı.

    VAKA SAYISI 14 BİNİ AŞTI

    Yapılan testler sonucu 14 bin 556 kişinin virüse yakalandığı belirlendi.

    67 CAN KAYBI

    67 vatandaşımız salgına yenik düşerken, toplam can kaybı 29 bin 227'ye yükseldi.

    Hastanede tedavi gören 9 bin 193 kişi ise sağlığına kavuştu.

    10 Mart Türkiye de koronavirüs tablosu #1

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