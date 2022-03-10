10 Mart Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 492 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, 140 kişi ise hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınına ilişkin güncel verileri güncelledi.

Bakanlık günlük koronavirüs tablosunu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 29 BİN 492

Buna göre, son 24 saatte 358 bin 846 koronavirüs testi yapıldı, 29 bin 492 kişinin testi pozitif çıktı, 140 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 62 bin 245 oldu.

2.DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,20

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,20 oldu.

1. doz ortalaması yüzde 93,01 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 146 milyon 183 bin 69'a yükseldi.