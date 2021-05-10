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10 Mayıs Türkiye'de koronavirüs tablosu
Türkiye'de son 24 saatte 213 bin 863 koronavirüs testi yapıldı, 13 bin 604 kişinin testi pozitif çıktı, 282 kişi hayatını kaybetti.
- AA
- 10.05.2021 - 20:10
- Güncelleme : 10.05.2021 - 20:24
Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.
VAKA SAYISI 13 BİN 604
Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 13 bin 604 yeni vaka tespit edildi.
Vakalar arasında ise 1 bin 734 semptomlu hasta belirlendi.
282 CAN KAYBI
Hastanelerde tedavi altında bulunan 26 bin 953 kişi sağlığına kavuşurken, 282 kişi yaşamını yitirdi.
Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyona aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 43 bin 311 oldu.