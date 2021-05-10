10 Mayıs Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 213 bin 863 koronavirüs testi yapıldı, 13 bin 604 kişinin testi pozitif çıktı, 282 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

VAKA SAYISI 13 BİN 604

Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 13 bin 604 yeni vaka tespit edildi.

Vakalar arasında ise 1 bin 734 semptomlu hasta belirlendi.

282 CAN KAYBI

Hastanelerde tedavi altında bulunan 26 bin 953 kişi sağlığına kavuşurken, 282 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece iyileşenlerin sayısı 5 milyona aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 43 bin 311 oldu.