10 Nisan Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 52 bin 676 kişi koronavirüse yakalandı, 248 kişi de hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

VAKA SAYISI 52 BİNDE

Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 52 bin 676 yeni vaka tespit edildi. Vakalar arasında ise 2 bin 497 semptomlu hasta belirlendi.

248 CAN KAYBI

Hastanelerde tedavi altında bulunan 32 bin 539 kişi sağlığına kavuşurken, 248 kişi yaşamını yitirdi. Böylece iyileşenlerin sayısı 3 milyonu geçerken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 33 bin 702 oldu.