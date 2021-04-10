- Haberler
- Gündem Haberleri
- 10 Nisan Türkiye'de koronavirüs tablosu
10 Nisan Türkiye'de koronavirüs tablosu
Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 52 bin 676 kişi koronavirüse yakalandı, 248 kişi de hayatını kaybetti.
- AA & Ensonhaber
- 10.04.2021 - 20:52
- Güncelleme : 10.04.2021 - 21:24
Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.
VAKA SAYISI 52 BİNDE
Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 52 bin 676 yeni vaka tespit edildi. Vakalar arasında ise 2 bin 497 semptomlu hasta belirlendi.
248 CAN KAYBI
Hastanelerde tedavi altında bulunan 32 bin 539 kişi sağlığına kavuşurken, 248 kişi yaşamını yitirdi. Böylece iyileşenlerin sayısı 3 milyonu geçerken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 33 bin 702 oldu.