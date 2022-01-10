10 Ocak Türkiye'de koronavirüste son durum

Koronavirüs salgınında bugün 65 bin 236 kişinin testi pozitif çıkarkeni 141 kişi de yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 65 BİN 236

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 403 bin 104 Kovid-19 testi yapıldı, 65 bin 236 kişinin testi pozitif çıkarken, 141 kişi ise hayatını kaybetti.

"MASKE KULLANIMI VE SOSYAL MESAFEYE DAHA ÇOK DİKKAT EDİLMELİ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Omicron varyantının hızlı bulaştığını belirtmiştik. Bu özellik, kişisel tedbirlerin önemini artırdı. Maske, ağzı ve burnu kapatacak şekilde takılmalı; sosyal mesafeye daha çok dikkat edilmelidir. Teste bile ihtiyaç duymamak, hastalığın en hafifinden de çok daha iyi değil mi?"